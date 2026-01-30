La acción de la tormenta arrastró a una retroexcavadora al río Mendoza y debieron evacuar al conductor

Burrieza señaló que se dieron situaciones de distinto grado de gravedad y que se está trabajando en la asistencia. Por citar un ejemplo, una topadora que cayó al río Mendoza, en el sector de los puentes de la Ruta 40. Las imágenes son dramáticas.

se cayó una topadora al río Mendoza Imagen de video de la topadora en el río Mendoza. Captura de pantalla.

Burrieza dijo que el único canal de comunicación para solicitar la intervención del equipo de Contingencias es el 911 y aclaró que la situación "no es un caos".

El funcionario dialogó con Agustina Fiadino, del programa "Hora Libre", que se emite por Radio Nihuil.

rio mendoza topadora lluvias tormentas Desesperante. Un hombre quedó colgado de los puentes de la Ruta 40 y casi cae al río Mendoza. Los espectadores seguían con atención la dramática secuencia. Foto: captura de pantalla.

Al filo de caer al río Mendoza

El conmocionante caso del chofer de una retroexcavadora que circulaba por la zona de los puentes de la Ruta 40 fue una muestra del atípico fenómeno climático que se produjo este viernes y que ya se venía anticipando por los pronósticos de alerta amarilla. Sin embargo, no se podía prever que fuera de tal magnitud.

En algunos sectores, también hubo caída de granizo, apagones por la caída de cables y de postes. Sobre todo, en la zona rural.

Según difundió el parte el Ministerio de Seguridad de Mendoza, un llamado al 911 emitió una solicitud de apoyo para evacuar al chofer.

La maquinaria quedó en el lecho del río y se supo que el operario pertenecía a la empresa Anchoris.