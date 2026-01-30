La acción de la tormenta arrastró a una retroexcavadora al río Mendoza y debieron evacuar al conductor

El conductor de una retroexcavadora quedó este viernes atrapado por el agua en medio del río Mendoza tras desatarse la fuerte tormenta en el Gran Mendoza y el Valle de Uco. Muchos automovilistas pudieron apreciar el rescate del hombre (36 años) que permaneció colgado de un puente de la Ruta 40 por más de una hora. Su acompañante pudo salir a tiempo.
A continuación las imágenes de película de la caída de una retroexcavadora al río Mendoza, a la altura del puente nuevo de Ugarteche, y su conductor colgado:
El director de Defensa Civil de Mendoza, Daniel Burrieza, trazó un panorama sobre las intensas lluvias que se registraron pasadas las 15 en toda la provincia y que ocasionaron caída de ramas, calles inundadas por la precipitación de abundante agua en pocos minutos.
Burrieza señaló que se dieron situaciones de distinto grado de gravedad y que se está trabajando en la asistencia. Por citar un ejemplo, una topadora que cayó al río Mendoza, en el sector de los puentes de la Ruta 40. Las imágenes son dramáticas.
Burrieza dijo que el único canal de comunicación para solicitar la intervención del equipo de Contingencias es el 911 y aclaró que la situación "no es un caos".
El funcionario dialogó con Agustina Fiadino, del programa "Hora Libre", que se emite por Radio Nihuil.
Al filo de caer al río Mendoza
El conmocionante caso del chofer de una retroexcavadora que circulaba por la zona de los puentes de la Ruta 40 fue una muestra del atípico fenómeno climático que se produjo este viernes y que ya se venía anticipando por los pronósticos de alerta amarilla. Sin embargo, no se podía prever que fuera de tal magnitud.
En algunos sectores, también hubo caída de granizo, apagones por la caída de cables y de postes. Sobre todo, en la zona rural.
Según difundió el parte el Ministerio de Seguridad de Mendoza, un llamado al 911 emitió una solicitud de apoyo para evacuar al chofer.
La maquinaria quedó en el lecho del río y se supo que el operario pertenecía a la empresa Anchoris.