Los videos de la imprudencia en plena tormenta: bañistas y paseo en kayak por las calles

El drama de la violenta tormenta con vientos huracanados, que se produjo este viernes por casi 2 horas en Mendoza, dejó situaciones de peligro extremo. Algunos buscaron la adrenalina en medio de la lluvia y la caída de granizo.
Un grupo de jóvenes quedaron registrados en una filmación cuando se arrojaban al agua acumulada, lo que se reflejó en un video que para ellos fue un momento de diversión. El hecho ocurrió en la zona del Shopping de Guaymallén, a metros del Acceso Este.
Los muchachos se tiraron de lleno al agua, desde el puente, sin advertir si había algún cable caído o algún elemento que los pudiera lesionar.
Este caso por demás insólito, no fue el único. Hubo otros que aprovecharon para subirse a un kayak y navegar por las calles de Guaymallén, al mejor estilo Venecia.
También se hizo viral el video de los mendocinos que van en un flamenco inflable, remando en medio de las calles que quedaron atestadas de agua.
En fin, fueron postales que hasta causaron gracia en medio del caos que generó la lluvia, el viento y el granizo.
Pero más allá de estas curiosidades, las fuertes tormentas provocaron situaciones dramáticas en muchos hogares, que se quedaron sin agua y muchos otros sin luz. Ni hablar de los daños que afectaron a cientos de autos y casas, cuyo reporte final se conocerá con el correr de las horas.