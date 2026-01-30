Los videos de la imprudencia en plena tormenta: bañistas y paseo en kayak por las calles

Este caso por demás insólito, no fue el único. Hubo otros que aprovecharon para subirse a un kayak y navegar por las calles de Guaymallén, al mejor estilo Venecia.

Embed - A pesar de la tormenta e inundaciones en Mendoza, algunos aprovecharon para divertirse

También se hizo viral el video de los mendocinos que van en un flamenco inflable, remando en medio de las calles que quedaron atestadas de agua.

En fin, fueron postales que hasta causaron gracia en medio del caos que generó la lluvia, el viento y el granizo.

Embed - Con las calles inundadas por las tormentas en Mendoza salieron en un gomón

Pero más allá de estas curiosidades, las fuertes tormentas provocaron situaciones dramáticas en muchos hogares, que se quedaron sin agua y muchos otros sin luz. Ni hablar de los daños que afectaron a cientos de autos y casas, cuyo reporte final se conocerá con el correr de las horas.