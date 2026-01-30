En medio de las tormentas, el agua arrastró a una topadora en el río Mendoza y debieron evacuar al conductor

El conductor de una topadora quedó este viernes atrapado por el agua en medio del río Mendoza tras desatarse las fuertes tormentas en el Gran Mendoza y el Valle de Uco. Muchos automovilistas pudieron apreciar el rescate del hombre que permaneció colgado de un puente de la Ruta 40 por más de una hora. Su acompañante pudo salir a tiempo.
El director de Defensa Civil de Mendoza, Daniel Brurrieza, trazó un panorama sobre las intensas lluvias que se registraron pasadas las 15 en toda la provincia y que ocasionaron caída de ramas, calles inundadas por la precipitación de abundante agua en pocos minutos.
Burrieza señaló que se dieron situaciones de distinto grado de gravedad y que se está trabajando en la asistencia. Por citar un ejemplo, una topadora que cayó al río Mendoza, en el sector de los puentes de la Ruta 40. Las imágenes son dramáticas.
Burrieza dijo que el único canal de comunicación para solicitar la intervención del equipo de Contingencias es el 911 y aclaró "no es un caos".
El funcionario dialogó con Agustina Fiadino, del programa "Hora Libre", que se emite por Radio Nihuil.
Nota en desarrollo.-