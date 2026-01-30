En medio de las tormentas, el agua arrastró a una topadora en el río Mendoza y debieron evacuar al conductor

Embed - Una topadora se cayó al río Mendoza en la Ruta 40, en medio del aguacero de este viernes

El director de Defensa Civil de Mendoza, Daniel Brurrieza, trazó un panorama sobre las intensas lluvias que se registraron pasadas las 15 en toda la provincia y que ocasionaron caída de ramas, calles inundadas por la precipitación de abundante agua en pocos minutos.

Burrieza señaló que se dieron situaciones de distinto grado de gravedad y que se está trabajando en la asistencia. Por citar un ejemplo, una topadora que cayó al río Mendoza, en el sector de los puentes de la Ruta 40. Las imágenes son dramáticas.