Canal 7 de Mendoza presentó el documental "Antártida: Crónicas del Continente Blanco"

Documental Antártida canal 7 El documental filmado por Canal 7 en la Antártida llenó la Nave UNCuyo.

La pieza audiovisual reconstruye la cotidianidad de quienes habitan el territorio antártico, puntualmente en Base Marambio: científicos que explican sus desarrollos y cómo trabajan y militares que cuentan y ayudan a recorrer los secretos del continente blanco, que se encuentra a 1.000 kilómetros de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina.

A través de testimonios e imágenes exclusivas, el documental da vida a los paisajes, la fauna y las costumbres del lugar, destacando el aporte científico y geopolítico que realizan quienes trabajan en estas latitudes extremas.

Antártida: la satisfacción del equipo

Daniela Clerici, productora general del documental y directora de operaciones de Grupo América Interior, expresó su satisfacción con el resultado: "Estamos muy contentos y orgullosos del equipo de Canal 7, que nos permite desarrollar este tipo de productos. Logramos capturar a través de las imágenes lo que realmente sucede allí, para que todos puedan conocer esa realidad".

Treinta horas en el fin del mundo

La periodista Marcela Navarro contó las peripecias y la satisfacción por mostrar al público un documental único para la televisión mendocina: "Estuvimos 30 horas en la Antártida. No hubo malos momentos una vez allá, pero sí mucha incertidumbre porque no sabíamos si podríamos arribar o si un temporal nos lo impediría".

Marcelo recordó también uno de los momentos más tensos: "Llevábamos cuatro días esperando para partir hacia Base Marambio. Iba a salir un vuelo de carga con pocas plazas, que nos recomendaron no tomar, pero decidimos embarcarnos igual".

"Lo mejor fue darme cuenta de que necesitamos muy pocas cosas para ser felices. Les preguntábamos a los niños que venían de Base Esperanza qué les faltaba o qué extrañaban, y la verdad es que respondían que nada. Habían estado jugando en la nieve, con los pingüinos, y eran tan felices como aquellos niños que tienen muchas cosas materiales".

"Ahí comprendí que no se necesita tanto: se necesita la familia, el compartir y no contaminar la naturaleza", reflexionó.

Diego Sosa, gerente técnico de Canal 7 y camarógrafo de la aventura, aseguró: "El trabajo fue muy bueno. Estamos contentos y emocionados por mostrarle a todos los televidentes cómo es la Antártida".

La rectora de la UNCuyo destacó la colaboración mutua

La UNCuyo abrió las puertas de su cine ubicado en Ciudad para la proyección del documental. Su rectora, Esther Sánchez, celebró la colaboración entre la institución y Canal 7: "Estoy muy feliz de participar de esta actividad. La Nave UNCuyo es un espacio precisamente para la cultura y el arte, y para mostrar a la sociedad estas producciones tan importantes".

"Así que estoy feliz de estar hoy aquí en la presentación de este cortometraje. Es una parte importante también para la gente que tiene la posibilidad de venir, de observarlo, y con una sala que la vemos llena", destacó.

El agradecimiento de la Agrupación Antártica Argentina

La Agrupación Antártica Argentina estuvo presente durante el estreno. Su presidente, Carlos García, quien visitó el continente blanco en numerosas ocasiones, recordó una experiencia extrema: el invierno más crudo que vivió fue en el año 2000, cuando se registraron 72 grados bajo cero y él se encontraba allí.

García describió su relación con el territorio antártico con emotivas palabras: "La Antártida es parte de mí. Es patria. Es todo un sentimiento, es un lugar que me invita constantemente a volver. Sufro el no poder regresar; siendo lógico, ya a mi edad no es posible. Sería un problema más que una solución".

"Aprendí mucho, me dejó una gran experiencia. Cada día en la Antártida se aprende algo nuevo. Por sobre todo, a valorar: a valorar a la familia, a valorar todo lo que tenemos, aunque parezca mínimo. A valorar el medio ambiente, la sociedad. Y se aprende la realidad del desarraigo, que nos lleva a amar a la patria de la forma en que los antárticos la amamos", reflexionó.

El documental de la cumbre al Aconcagua ya se puede ver por Youtube

En otra de sus hazañas, Canal 7 ya colgó en Youtube los cinco capítulos de la primera cumbre al Aconcagua emitida en vivo en la televisión Argentina. A través de este link se puede disfrutar del primer capítulo. Esa producción tiene un condimento adicional: es la primera vez que un noticiero emite en vivo desde el punto más alto de América.

Para cubrir esta hazaña histórica, el canal desarrolló una programación especial que se transmitió de lunes a domingo, conducida por Noelia Nieto y Amadeo Inzirillo, quienes revelaron en detalle cómo se vivió esta expedición.

El ascenso se dividió en dos grupos que contaron con el servicio de la empresa Portezuelo del Viento Lodge & Adventures:

Equipo en la base: conformado por Felicitas Oyhenart , periodista de El Siete a cargo de la sección de turismo, naturaleza y outdoors, junto con el camarógrafo Atilio Spinello (hijo) , responsable de los contenidos. Ellos permanecieron en el campo base Plaza de Mulas , desde donde dieron visibilidad a la enorme comunidad de andinistas que esperaba coronar la cumbre.

, periodista de a cargo de la sección de turismo, naturaleza y outdoors, junto con el camarógrafo , responsable de los contenidos. Ellos permanecieron en el campo base , desde donde dieron visibilidad a la enorme comunidad de andinistas que esperaba coronar la cumbre. El otro equipo fue el que tuvo como objetivo llegar a la cumbre, integrado por el guía de montaña Adrián De María, con Pablo Forconi, jefe de Logística y Expedición, montañista mendocino con más de 25 años de ascensos a lo largo de toda la Cordillera de los Andes; Ignacio Rogé, médico especialista en medicina de montaña, guía de trekking y creador del Servicio Médico de altura en el 2009; Pablo Betancourt, especialista en audiovisual de montaña con una cumbre en el Everest y 16 ascensos al Aconcagua incluida la ruta del Glaciar de los Polacos, y Gerardo Tejeda, realizador con más de 20 años en el rubro y experiencia en móviles en vivo y exteriores de El Siete.

El último día, el de la esperada llegada a la cumbre, se vivió con intensa emoción. Tras un ascenso a paso de hombre, con una pendiente empinada de casi un kilómetro, ráfagas de viento de 100 kilómetros por hora y una sensación térmica de 20 grados bajo cero, los expedicionarios de El Siete hicieron cumbre en el Aconcagua, a 6.962 metros de altura, a las 13.10 del martes 24 de diciembre. Desde la cima del coloso americano iniciaron la transmisión en vivo que se prolongó durante una hora, marcando un hito en la historia del periodismo argentino.