Gabriel Canci llevará un concierto de Navidad desde Mendoza al mundo por la pantalla de El Siete

Gabriel Canci tango.jpg El conductor, artista y productor Gabriel Canci ofrecerá un concierto de Navidad en la Basílica San Vicente Ferrer, que será televisado por El Siete.

Concebido como un programa televisivo dedicado íntegramente al concierto de Navidad, este especial se verá el 24 de diciembre, a las 22.30 por El Siete, cuando miles de familias esperan la llegada de la medianoche. Precisamente a las 0 todos los artistas presentes junto al padre Horacio brindarán en pantalla para desear una feliz Navidad a la Argentina y al mundo. El envío podrá seguirse también a través del canal de YouTube de El Siete.

La imponente Basílica San Vicente Ferrer, en Godoy Cruz, declarada basílica por el Papa Francisco, será el escenario ideal para recibir esta propuesta musical. Además de su valor patrimonial, el concierto navideño tendrá un profundo sentido solidario: será a beneficio de la Pastoral de la Basílica que brinda alimentación semanal a 40 familias en situación de calle.

Cantantes del Colón se suman al concierto de Gabriel Canci

La propuesta artística promete ser de primer nivel. Participarán 25 músicos de la Orquesta Barroca de Mendoza, dirigidos por el maestro Mariano Peralta, junto a instrumentos ancestrales y los impactantes gongs guiados por Kaly Garrido, Gong Master argentino.

Ellos acompañarán a reconocidos artistas invitados, entre los que figuran el propio Gabriel Canci, el Coro Cantapueblo y voces del Teatro Colón.

El repertorio incluirá tradicionales canciones navideñas y obras que invitan a la reflexión, la fe y la esperanza. La intención es clara: llevar un mensaje de paz y amor a cada hogar en una noche tan especial.

Orquesta Barroca de Mendoza Maestro Hugo Mariano Peralta.jpg La Orquesta Barroca de Mendoza formará parte de la Noche de Navidad que produce Gabriel Canci junto a El Siete.

Con más de 30 años de vínculo creativo entre Canci y El Siete, este especial refuerza una relación que ha dado lugar a numerosas producciones internacionales televisadas.

De hecho, el también conductor de "Touch!" ganó el Premio Martín Fierro Federal 2025 al Mejor Programa de Entretenimiento del Interior del país.

Un mensaje cantado de unión y esperanza en Navidad

La apuesta de este año aspira a colocarse a la altura de los grandes especiales de Navidad del mundo, como los realizados por Antena 3 en España o los emblemáticos shows encabezados por artistas internacionales como Michael Bublé o Christina Aguilera.

De allí que por primera vez en su historia la Basílica San Vicente Ferrer recibe un concierto de esta magnitud.

Este 24 de diciembre, cuando el reloj marque la medianoche, la celebración navideña volverá a encontrar a Mendoza en el centro de la escena y a través de la pantalla de El Siete, con la intención de unir en un mismo brindis a artistas, familias y espectadores de todo el mundo.