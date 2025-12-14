Gabriel Canci, recientemente distinguido por la Cámara de Diputados como Embajador de la Cultura y Personaje Ilustre de la Cultura de Mendoza, vuelve a apostar por un proyecto artístico que trasciende fronteras: la Noche de Navidad, el especial televisivo que ya se ha convertido en un clásico y que este año tendrá su cuarta edición consecutiva.
Gabriel Canci llevará un concierto de Navidad desde Mendoza al mundo por la pantalla de El Siete
Gabriel Canci lleva su Noche de Navidad a la basílica de Godoy Cruz, con cantantes del Colón, la Orquesta Barroca y el Coro Cantapueblo. Se verá por El Siete
Canci, reconocido también por su labor en la producción general y su desempeño artístico en el musical "Gran Hotel Tango", lidera una propuesta que busca llevar el espíritu navideño desde Mendoza hacia todo el país y más allá.
Para esta entrega, la producción -en conjunto con El Siete- desarrollará un concierto de lujo, este jueves 18 a las 21 en la Basílica San Vicente Ferrer de Godoy Cruz, que contará con las actuaciones de cantantes del Teatro Colón, la Orquesta Barroca de Mendoza y el Coro Cantapueblo. Las entradas ya están agotadas pero de todos modos será televisado en Nochebuena.
Concebido como un programa televisivo dedicado íntegramente al concierto de Navidad, este especial se verá el 24 de diciembre, a las 22.30 por El Siete, cuando miles de familias esperan la llegada de la medianoche. Precisamente a las 0 todos los artistas presentes junto al padre Horacio brindarán en pantalla para desear una feliz Navidad a la Argentina y al mundo. El envío podrá seguirse también a través del canal de YouTube de El Siete.
La imponente Basílica San Vicente Ferrer, en Godoy Cruz, declarada basílica por el Papa Francisco, será el escenario ideal para recibir esta propuesta musical. Además de su valor patrimonial, el concierto navideño tendrá un profundo sentido solidario: será a beneficio de la Pastoral de la Basílica que brinda alimentación semanal a 40 familias en situación de calle.
Cantantes del Colón se suman al concierto de Gabriel Canci
La propuesta artística promete ser de primer nivel. Participarán 25 músicos de la Orquesta Barroca de Mendoza, dirigidos por el maestro Mariano Peralta, junto a instrumentos ancestrales y los impactantes gongs guiados por Kaly Garrido, Gong Master argentino.
Ellos acompañarán a reconocidos artistas invitados, entre los que figuran el propio Gabriel Canci, el Coro Cantapueblo y voces del Teatro Colón.
El repertorio incluirá tradicionales canciones navideñas y obras que invitan a la reflexión, la fe y la esperanza. La intención es clara: llevar un mensaje de paz y amor a cada hogar en una noche tan especial.
Con más de 30 años de vínculo creativo entre Canci y El Siete, este especial refuerza una relación que ha dado lugar a numerosas producciones internacionales televisadas.
De hecho, el también conductor de "Touch!" ganó el Premio Martín Fierro Federal 2025 al Mejor Programa de Entretenimiento del Interior del país.
Un mensaje cantado de unión y esperanza en Navidad
La apuesta de este año aspira a colocarse a la altura de los grandes especiales de Navidad del mundo, como los realizados por Antena 3 en España o los emblemáticos shows encabezados por artistas internacionales como Michael Bublé o Christina Aguilera.
De allí que por primera vez en su historia la Basílica San Vicente Ferrer recibe un concierto de esta magnitud.
Este 24 de diciembre, cuando el reloj marque la medianoche, la celebración navideña volverá a encontrar a Mendoza en el centro de la escena y a través de la pantalla de El Siete, con la intención de unir en un mismo brindis a artistas, familias y espectadores de todo el mundo.