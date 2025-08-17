Kaly Gong llega a Mendoza con 7 Chakras: un concierto para escuchar con todo el cuerpo

Un viaje sonoro por los siete centros energéticos

El espectáculo propone un recorrido sonoro por cada uno de los chakras: siete minutos dedicados a cada centro energético, desde el Muladhara hasta el séptimo, para luego culminar con un tramo final que integra todos los sonidos.

“Siete Chakras” es -según su creador- “una experiencia sonora que toma el formato de concierto y que causa beneficios espirituales, emocionales y físicos. No hay guion, no hay texto, no hay historia contada: la música y la vibración hacen todo el trabajo”, explica Kaly Gong.

Recomendada para quienes buscan armonía, paz interior y conexión, la propuesta está especialmente pensada para personas en procesos de cambio o que transitan momentos de ansiedad o angustia.

No es apta para personas con marcapasos debido a la interferencia sonora y de frecuencia en sus aparatos; y tampoco se recomienda asistir con bebés o niños a fin de resguardar la concentración y el efecto inmersivo de la experiencia.

Del teatro al sonido sanador: cómo transformar escenarios en templos de vibración

La trayectoria de Kaly Gong es tan ecléctica como profunda. Formado en teatro con maestros como Oscar Aráiz y Jean-François Casanova, fue parte de compañías de alto nivel como “Caviar” y “Fénix”, y estudió escenografía en el Teatro Colón.

“Desde los 15 años representaba a la Argentina y a Francia. A los 21 dejé el teatro contemporáneo porque no encontraba un nicho que me satisfaciera, y a los 24 me volqué al bienestar, la danza y el fitness, sin dejar mi búsqueda espiritual”, recuerda.

Su interés por la magia egipcia y la egiptología lo llevó a estudiar durante siete años y a viajar extensamente. En 2011, tras recibir un premio en Tokio, vivió más de cuatro años en la selva mexicana, profundizando sus prácticas de meditación.

El regreso a Buenos Aires coincidió con la propuesta de crear un concierto basado en los sonidos que había desarrollado. Así nació “7 Chakras”, estrenado en 2017 en Mar del Plata y que ya recorrió escenarios de buena parte de nuestro país, y de Uruguay, México, Brasil, España, Estados Unidos e Italia.

Un propósito claro

“Mi propósito es que la gente entienda el concepto, presentándome de forma armoniosa, sin invadir, y que los sonidos se ocupen”, dice Kaly. “Cada chakra tiene algo para contar y decirte; yo solo soy el medio para que eso suceda”.

Para él, el gong no es solo un instrumento musical sino una herramienta de sanación capaz de resonar a nivel celular y producir estados de relajación profunda, liberar tensiones y armonizar el cuerpo energético. “Las vibraciones penetran tu tejido molecular y pueden llevarte al éxtasis”, afirma.

El jueves 21, el Teatro Independencia se convertirá en un espacio de meditación colectiva, arte y energía. Y como afirma Kaly Gong, la verdadera estrella de la noche será “la que vive en tu interior”.