Decime cuál es tu disco favorito de Taylor Swift y te diré cómo es tu personalidad

En tu mente eres siempre el personaje principal de una película de romance adolescente. Crees en el amor verdadero y eres una persona muy nostálgica. Además te gusta guardar cartas, regalos, fotos y demás obsequios como si fueran tesoros.

Embed - Taylor Swift - Picture To Burn

FEARLESS (2008)

Eres una persona que ama los días lluviosos. Además, te enamoras rápido todo el tiempo, y cuando te rompen el corazón seguís creyendo que lo mejor está por venir. Eres una persona muy optimista.

SPEAK NOW (2010)

Eres una persona muy dramática, pero en el mejor sentido. No temes decir lo que piensas y sientes, y te encanta ser la protagonista de tu propia historia.

RED (2012)

Eres una persona muy intensa. No experimentas el amor, lo vivís. Te gusta armar playlist para diferentes emociones y sentimientos como la tristeza o la felicidad. El caos emocional te representa.

Embed - Taylor Swift - Red

1989 (2014)

Eres una persona con un espíritu libre y tiene el alma de una ciudad grande. Te encanta reinventarte, probar cosas nuevas y vives tu vida como si fuera una película coming of age.

REPUTATION (2017)

Eres una persona icónica, fuerte, audaz, etc. Te representan la lealtad y la venganza. No te importa lo que digan de vos.

LOVER (2019)

Eres una persona muy romántica. Crees el amor en general (de pareja, de amigos, propio) y tu vida siempre es de color rosa.

Embed - Taylor Swift - Lover (Official Music Video)

FOLKLORE (2020)

Eres una persona muy emocional, tenés la lágrima fácil. Eres introspectiva, te encantan las historias románticas y ves la belleza en todos lados.

EVERMORE (2020)

Eres una persona muy nostálgica. Te encanta reflexionar y eres muy madura emocionalmente. Te encanta pasar tiempo a solas, tomando un café y leyendo un buen libro.

MIDNIGHTS (2022)

Eres una persona nocturna, te encanta el drama existencial. Piensas demasiado las cosas y eres profunda y creativa.

Embed - Taylor Swift ft. Ice Spice - Karma (Official Music Video) ft. Ice Spice

THE TORTURED POETS DEPARTMENT (2024)

Eres una persona sensible, observadora y tienes un lado oscuro que eventualmente tranformas en arte.