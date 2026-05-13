"Por el placer de volver a verla": Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes de gira en Mendoza

Para hacerlo, necesita imperiosa e imprescindiblemente volver a convocarla. A ella. A esa única e irrepetible mujer interpretada por Mercedes Funes. Porque sabe que en “ella” se encuentran todas las claves y todas las respuestas que está buscando y rastreando y que necesita imperiosamente desenterrar y reencontrar.

El público será testigo de este minucioso regreso hacia el pasado. Podrá observar un viaje teatral a corazón abierto. Sin prejuicios, ni preconceptos. Sin defensas, ni prevenciones. Casi en una suerte de acto heroico, el escritor se atreve a convocarla nuevamente. Y al hacerlo, la atrapa y lo atrapa. La descubre y se redescubre. La afirma y lo reafirma. Y lo hace por el infinito placer de volver a reír, a gozar y a soñar con ella. Lo hace tal vez porque fue lo más parecido al amor que le sucedió en toda su vida. Lo hace “por el simple placer de volver a verla”.

"Por el placer de volver a verla" funciones en Mendoza

Jueves 21 de Mayo, a las 21. Teatro Roma (Avenida Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael). Entradas en EntradaWeb y boleterías del teatro.

Platea Baja - Filas 01 a 19: $50.000

Platea Baja - Filas 20 a 24: $48.000

Platea Alta: $45.000

Viernes 22 de Mayo, a las 21. Auditorio Jorge R. Silvano (Leandro N. Alem 748, Tunuyán). Entradas en EntradaWeb y boleterías del teatro.

Platea Baja - Filas 01 a 12: $48.000

Platea Baja - Filas 13 a 17: $45.000

Sábado 23 de Mayo, a las 21. Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). Entradas en EntradaWeb y boleterías del teatro