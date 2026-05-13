Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes llegan a Mendoza con la obra teatral "Por elplacer de volver a verla" desde el jueves 21 al sábado 23 de mayo (ver detalle más abajo).
"Por el placer de volver a verla": Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes de gira en Mendoza
Solá y Funes protagonizan esta consagrada obra teatral de Michel Tremblay, versionada y dirigida por Manuel González Gil. Se presentarán en San Rafael, Tunuyán y Ciudad de Mendoza en el marco de una gran gira nacional
Solá se pondrá en la piel de un famoso y reconocido autor y director teatral, quien decide sumergirse en su pasado. Siendo un verdadero artífice de la palabra y de las bellas e inteligentes estructuras dramáticas, decide hacerlo frente a público y como una suerte de certero cirujano o cauteloso y paciente arqueólogo, va descartando lo superfluo y rescatando lo esencial.
Para hacerlo, necesita imperiosa e imprescindiblemente volver a convocarla. A ella. A esa única e irrepetible mujer interpretada por Mercedes Funes. Porque sabe que en “ella” se encuentran todas las claves y todas las respuestas que está buscando y rastreando y que necesita imperiosamente desenterrar y reencontrar.
El público será testigo de este minucioso regreso hacia el pasado. Podrá observar un viaje teatral a corazón abierto. Sin prejuicios, ni preconceptos. Sin defensas, ni prevenciones. Casi en una suerte de acto heroico, el escritor se atreve a convocarla nuevamente. Y al hacerlo, la atrapa y lo atrapa. La descubre y se redescubre. La afirma y lo reafirma. Y lo hace por el infinito placer de volver a reír, a gozar y a soñar con ella. Lo hace tal vez porque fue lo más parecido al amor que le sucedió en toda su vida. Lo hace “por el simple placer de volver a verla”.
"Por el placer de volver a verla" funciones en Mendoza
Jueves 21 de Mayo, a las 21. Teatro Roma (Avenida Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael). Entradas en EntradaWeb y boleterías del teatro.
- Platea Baja - Filas 01 a 19: $50.000
- Platea Baja - Filas 20 a 24: $48.000
- Platea Alta: $45.000
Viernes 22 de Mayo, a las 21. Auditorio Jorge R. Silvano (Leandro N. Alem 748, Tunuyán). Entradas en EntradaWeb y boleterías del teatro.
- Platea Baja - Filas 01 a 12: $48.000
- Platea Baja - Filas 13 a 17: $45.000
Sábado 23 de Mayo, a las 21. Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). Entradas en EntradaWeb y boleterías del teatro
- Platea Baja: $50.000
- Palcos Bajos: $50.000
- Platea Alta: $48.000
- Palcos Altos: $48.000
- Tertulia: $45.000
- Paraíso: $45.000