Bandana en Mendoza: fecha y qué se sabe de la venta de entradas

Embed - BANDANA 25 AÑOS en Instagram: "¡MENDOZA, el reencuentro que esperábamos ya tiene fecha! No son solo 25 años de música, son 25 años de historias compartidas y queremos celebrar con ustedes 2 de octubre @arena_maipu MAÑANA salen las entradas a la venta. ¡No te quedes afuera! #Bandana25Años #Mendoza #GiraNacional" View this post on Instagram

¿Qué se sabe de la venta de entradas para Bandana?

Las entradas se pondrán a la venta hoy jueves 14 de mayo a las 12hs, pero hasta el momento no se ha confirmado a través de qué plataforma se realizará.

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Bandana: su historia en Argentina y el éxito mundial

Bandana es un grupo argentino de música pop surgido del concurso televisivo Popstars en noviembre de 2001 y conformado por Lourdes Fernández, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi y María Elizabeth "Lissa" Vera.

La actual voz líder de la banda de cumbia La Delio Valdez, Ivonne Guzmán, fue parte del grupo hasta la primera separación del grupo en abril de 2004.

En Argentina, la banda acumuló siete discos de platino por la venta de más de 450.000 copias de sus tres álbumes de estudio.

Uno de los mayores logros de la banda ocurrió cuando en 2002 se convirtieron en las primeras argentinas en grabar la banda de sonido de una película de Disney, Lilo & Stitch, con la canción "Muero de amor por ti" (versión en español de la original de Elvis Presley, "Can't Help Falling in Love").

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Además, en 2003 filmaron "Vivir intentando", y se convirtió en la película argentina más vista de ese año por más de un millón de espectadores. En la película, además de Bandana, también aparecen actores como Toti Ciliberto, Gino Renni, Mirta Wons, etc.