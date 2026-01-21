¿Bandana estará en la Fiesta de la Vendimia?: la palabra del Gobierno de Mendoza

De acuerdo con las fechas confirmadas, el 7 de marzo será el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia y el domingo 8 de marzo se producirá la primera y única repetición. Es por ello que se creyó que Bandana se presentaría en la repetición.
Rápidamente muchos periodistas locales le consultaron a Diego Gareca, Subsecretario de Cultura, si esto era cierto o no. Según pudo averiguar Canal Siete, el entorno de Gareca asegura que "no hubo ni siquiera una charla con Bandana, lo niegan".
¿Qué dijo Virginia Da Cunha sobre la presentación de Bandana en Mendoza?
Una de las integrantes de Bandana que salió a aclarar la situación fue Virginia Da Cunha, quien lleva varios años viviendo en Mendoza. "Yo dije que es mi sueño cantar el 8 de marzo, el Día de la Mujer, en Vendimia", dijo la artista a un medio local.
En resumen, el grupo Bandana elevó su pedido a Cultura de la provincia para poder presentarse en Vendimia, aunque no se ha llegado a ningún tipo de negociación que confirme este show.
¿Quiénes integran el grupo Bandana?
La banda se formó en 2001 gracias al reality show Popstars y rápidamente Lourdes, Lissa, Virginia, Ivonne y Valeria se conviertieron en estrellas de la música local e internacional. Las jóvenes llegaron incluso a formar parte de la banda sonora de la película animada de Disney "Lilo & Stitch".
Sin embargo, en 2004 se separaron y si bien han realizado diversas vueltas, fue Ivonne quien decidió no volver a presentarse en el escenario con el resto de las integrantes.