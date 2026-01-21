¿Bandana estará en la Fiesta de la Vendimia?: la palabra del Gobierno de Mendoza

Embed - ¿Bandana podría PRESENTARSE en la Fiesta de la Vendimia?

¿Qué dijo Virginia Da Cunha sobre la presentación de Bandana en Mendoza?

Una de las integrantes de Bandana que salió a aclarar la situación fue Virginia Da Cunha, quien lleva varios años viviendo en Mendoza. "Yo dije que es mi sueño cantar el 8 de marzo, el Día de la Mujer, en Vendimia", dijo la artista a un medio local.

En resumen, el grupo Bandana elevó su pedido a Cultura de la provincia para poder presentarse en Vendimia, aunque no se ha llegado a ningún tipo de negociación que confirme este show.

Embed - Bandana - Guapas

¿Quiénes integran el grupo Bandana?

La banda se formó en 2001 gracias al reality show Popstars y rápidamente Lourdes, Lissa, Virginia, Ivonne y Valeria se conviertieron en estrellas de la música local e internacional. Las jóvenes llegaron incluso a formar parte de la banda sonora de la película animada de Disney "Lilo & Stitch".

Sin embargo, en 2004 se separaron y si bien han realizado diversas vueltas, fue Ivonne quien decidió no volver a presentarse en el escenario con el resto de las integrantes.