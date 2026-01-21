Estados Unidos provoca a China con un aviso militar clave para Argentina

El informe eleva al país de la categoría de “aliado periférico” a la de “socio central” para la seguridad estadounidense, un cambio conceptual que no es menor. Según el Pentágono, la estrategia china en Argentina dejó de ser meramente económica para avanzar hacia una fase de “preparación del teatro de operaciones”, una definición que introduce una dimensión militar directa.

Milei (1)

Las inversiones de China en Argentina

Los ejes más sensibles son

La Estación de Observación del Espacio Profundo en Bajada del Agrio, Neuquén. El Pentágono le atribuye un uso dual, civil y militar , y la identifica como un activo de la Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército Popular Chino, con capacidad de seguimiento de satélites estadounidenses y aliados en órbitas polares. Según el informe, esa instalación forma parte de la red global de vigilancia espacial de China y podría permitir el monitoreo de comunicaciones militares en el Hemisferio Occidental.

, y la identifica como un activo de la Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército Popular Chino, con capacidad de seguimiento de satélites estadounidenses y aliados en órbitas polares. Según el informe, esa instalación forma parte de la red global de vigilancia espacial de y podría permitir el monitoreo de comunicaciones en el Hemisferio Occidental. El puerto de aguas profundas en Tierra del Fuego, que habría facilitado el control del Pasaje de Drake y el Estrecho de Magallanes, y la logística naval china ante eventuales bloqueos del Canal de Panamá. A esto se suma la preocupación por la Hidrovía Paraná-Paraguay, donde la presencia de empresas chinas es leída como una fuente potencial de inteligencia estratégica.

ante eventuales bloqueos del Canal de Panamá. A esto se suma la preocupación por la Hidrovía Paraná-Paraguay, donde la presencia de empresas chinas es leída como una fuente potencial de inteligencia estratégica. Las inversiones en litio ocupan otro capítulo central. El Pentágono las vincula a la doctrina china de Fusión Militar-Civil, orientada a asegurar minerales críticos para tecnologías militares emergentes, desde sistemas no tripulados hasta armas de energía dirigida. También advierte sobre los riesgos del uso de tecnología china en redes 5G y sistemas de seguridad, que podrían dificultar una futura interoperabilidad con la OTAN.

En paralelo, Estados Unidos aceleró su vínculo militar con Argentina. Mantenimiento de los F-16 adquiridos a Dinamarca y provisión de vehículos blindados Stryker. El informe advierte, sin embargo, sobre una posible relación de “asimetría coercitiva” si el país no diversifica socios, y señala el swap de monedas con China como herramienta de presión política.