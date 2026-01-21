Este desarrollo marca un posible avance en la conocida filosofía china de fusión militar-civil, donde la línea entre lo comercial y lo militar se vuelve volátil, y plantea nuevas cuestiones sobre la seguridad marítima global y las futuras guerras en el mar.

China transforma un buque comercial en una plataforma militar de alto alcance y marca un hito sin precedentes

El buque en cuestión, identificado como Zhongda 79, es un portacontenedores medio de origen civil que fue visto en el astillero Hudong-Zhonghua en Shanghái con sistemas montados que normalmente se reservan para buques de guerra. Las imágenes satelitales y de aficionado muestran lanzadores de misiles verticales contenidos dentro de contenedores estándar, un radar rotativo de antenas en fase activa capaz de vigilancia aérea y de superficie, varios sistemas de armas de proximidad (CIWS) para defensa contra misiles o aeronaves, y lanzadores de señuelos y contramedidas.