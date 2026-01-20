Llegó a la Argentina un buque chino con casi 6.000 autos eléctricos importados sin aranceles

El BYD Dolphin Mini cuenta con dos versiones. El BYD Dolphin Mini cuenta con dos versiones: GL (US$22.990) y GS (US$23.990)

Críticas y respuestas por la llagada de los autos chinos

El desembarco del cargamento reavivó en las últimas semanas una polémica a nivel nacional. El diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó con dureza la política de importaciones del Gobierno y advirtió sobre su impacto en la industria local. “Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino. Trump tiene razón: hay que frenar a China. El Gobierno habla de Occidente y de Estados Unidos, pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción”, afirmó en una publicación en la red social X.

En respuesta, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “solo dos modelos de autos se producen actualmente en el país —el Peugeot 2008 y el Fiat Cronos—” y remarcó que “la Argentina produce esencialmente camionetas, de las cuales el 70% se exporta”.

Caputo agregó que la importación de vehículos híbridos y eléctricos sin aranceles fue acordada con la propia industria automotriz y aclaró que el régimen establece un límite anual de 50.000 unidades.