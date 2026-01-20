Cambió el plazo fijo en Argentina: cuánto rinde invertir $650.000 a 30 días

plazo fijo (2) El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

Esto se gana al depositar $650.000 en un plazo fijo a 30 días

En caso de que una, o más personas quieran invertir $650.000 en un depósito a plazo fijo de 30 días, o más, lo conveniente es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen alrededor del 25% de tasa de interés anual, luego de la última modificación realizada hace unos días, esto rinde invertir $650.000 a 30 días en el Banco Nación que subió su plazo fijo a 26%:

Plazo: 30 días

Capital: $650.000

Intereses ganados: $13.890,41

Monto total: $663.890,41

TNA: 26,00%

TEA: 29,34%

Plazo-fijo-Tasas-de-interes-bancos En los últimos meses, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una tendencia a la baja, estabilizándose en un rango de entre el 21% y el 28% nominal anual según el banco.

Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en la continuidad de enero

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

A continuación listamos los diez bancos con mayor volumen de depósitos y ordenados, de arriba hacia abajo, los que más intereses pagan a los que menos pagan: