Se actualizó el Salario Mínimo, Vital y Móvil y afecta a los planes sociales, becas y prestaciones

En detalle, así es el impacto del nuevo aumento del Salario Mínimo en los planes sociales, becas y prestaciones por este ajuste:

1. Prestación por Desempleo

Es el programa con el impacto más directo, ya que sus montos pagados por ANSES están atados por ley al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Monto Mínimo: sube a $173.400 (50% del salario mínimo).

sube a (50% del salario mínimo). Monto Máximo: sube a $346.800 (100% del salario mínimo).

2. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Si bien el monto de la asignación se ajusta por movilidad propia, el Salario Mínimo, Vital y Móvil actúa como el límite de ingresos para los trabajadores informales o desocupados que deseen percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). En febrero, dicho tope se eleva al valor del nuevo mínimo ($346.800).

De acuerdo al texto actual del artículo 3, último párrafo, de la Ley 24.714 de Asignaciones Familiares, "quedan excluidos del beneficio ... (de la AUH) los trabajadores que se desempeñen en la economía informal, que perciban una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil". Este párrafo fue introducido por el art. 2 del Decreto 1602/2009, por el cual se crea la AUH. Y posteriormente, por el art. 72, inciso e), de la Ley 26.844.

Aumenta-el-Salario-Mínimo,-Vital-y-Móvil-2 El Salario Mínimo establece el piso salarial legal para trabajadores en relación de dependencia, sirviendo de base para cálculos de programas sociales, jubilaciones y negociaciones paritarias.

3. Jubilados (para un sector específico)

Afecta a los jubilados y pensionados que se jubilaron con 30 años o más de aportes efectivos (sin moratoria). La ley garantiza que este grupo cobre al menos el 82% del SMVM.

En febrero de 2026, el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $ 284.376 ($346.800 X 0.82). Como el haber mínimo garantizado estimado de febrero 2026 ($359.080) supera a este monto de $284.376, la ANSES no abonara ningún complemento adicional.

4. Becas Progresar

El Salario Mínimo determina el techo de ingresos para poder solicitar o mantener alguna de las líneas de las Becas Progresar.

Requisito: el grupo familiar no debe superar los tres (3) Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

(SMVM). Nuevo tope: a partir de febrero, el ingreso familiar máximo permitido para acceder al beneficio será de $1.040.400.

La excepción es para los solicitantes que son titulares de una pensión no contributiva por invalidez.

5. Programa Acompañar

Este programa, destinado a mujeres e integrantes del colectivo LGBTI+ en situación de violencia de género, otorga una prestación económica equivalente a un salario mínimo durante tres meses consecutivos.

Nuevo monto: las beneficiarias pasarán a cobrar $346.800 (aunque los pagos suelen acreditarse a mes vencido).

Cronograma de aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil 2026

En la siguiente tabla se puede ver la evolución mensual de aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Febrero $346.800

Marzo $352.400

Abril $357.800

Mayo $363.000

Junio $367.800

Julio $372.400

Agosto $376.600

Datos clave sobre los topes por los nuevos montos

Prestación por Desempleo: a partir de agosto 2026, el tope máximo que se podrá cobrar por desempleo subirá a $376.600, mientras que el mínimo será de $188.300.

Tope para Progresar: para agosto, el límite de ingresos familiares para acceder a las Becas Progresar (3 salarios mínimos) se elevará a $1.129.800.

Programa Acompañar: en agosto, las beneficiarias de este programa pasarán a percibir el monto total de $376.600.

Estos ajustes son automáticos y no requieren realizar trámites adicionales en ANSES, ya que el sistema actualiza los topes y montos de acuerdo a la vigencia de cada tramo.