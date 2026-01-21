Se actualizó el Salario Mínimo, Vital y Móvil y afecta a los planes sociales, becas y prestaciones

En Argentina el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tendrá un nuevo aumento en febrero de 2026. Este incremento, establecida mediante la Resolución 9/2025 del Consejo del Salario, impacta directamente en el acceso y los montos de diversos planes sociales gestionados por ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Con aumentos escalonados desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026, el Salario Mínimo tendrá nueva escala de actualizaciones en el país y en febrero alcanzará los $346.800. La medida se dictó tras el fracaso de las negociaciones entre los representantes sindicales y empleadores.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) subirá en febrero de 2026 a $346.800 tras el fracaso de las negociaciones entre los representantes sindicales y empleadores. La medida lleva la firma de Claudia Silvana Testa, presidente alterna del Consejo Nacional del Empleo.
En detalle, así es el impacto del nuevo aumento del Salario Mínimo en los planes sociales, becas y prestaciones por este ajuste:
1. Prestación por Desempleo
Es el programa con el impacto más directo, ya que sus montos pagados por ANSES están atados por ley al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
- Monto Mínimo: sube a $173.400 (50% del salario mínimo).
- Monto Máximo: sube a $346.800 (100% del salario mínimo).
2. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE)
Si bien el monto de la asignación se ajusta por movilidad propia, el Salario Mínimo, Vital y Móvil actúa como el límite de ingresos para los trabajadores informales o desocupados que deseen percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). En febrero, dicho tope se eleva al valor del nuevo mínimo ($346.800).
De acuerdo al texto actual del artículo 3, último párrafo, de la Ley 24.714 de Asignaciones Familiares, "quedan excluidos del beneficio ... (de la AUH) los trabajadores que se desempeñen en la economía informal, que perciban una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil". Este párrafo fue introducido por el art. 2 del Decreto 1602/2009, por el cual se crea la AUH. Y posteriormente, por el art. 72, inciso e), de la Ley 26.844.
3. Jubilados (para un sector específico)
Afecta a los jubilados y pensionados que se jubilaron con 30 años o más de aportes efectivos (sin moratoria). La ley garantiza que este grupo cobre al menos el 82% del SMVM.
En febrero de 2026, el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $ 284.376 ($346.800 X 0.82). Como el haber mínimo garantizado estimado de febrero 2026 ($359.080) supera a este monto de $284.376, la ANSES no abonara ningún complemento adicional.
4. Becas Progresar
El Salario Mínimo determina el techo de ingresos para poder solicitar o mantener alguna de las líneas de las Becas Progresar.
- Requisito: el grupo familiar no debe superar los tres (3) Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
- Nuevo tope: a partir de febrero, el ingreso familiar máximo permitido para acceder al beneficio será de $1.040.400.
La excepción es para los solicitantes que son titulares de una pensión no contributiva por invalidez.
5. Programa Acompañar
Este programa, destinado a mujeres e integrantes del colectivo LGBTI+ en situación de violencia de género, otorga una prestación económica equivalente a un salario mínimo durante tres meses consecutivos.
-
Nuevo monto: las beneficiarias pasarán a cobrar $346.800 (aunque los pagos suelen acreditarse a mes vencido).
Cronograma de aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil 2026
En la siguiente tabla se puede ver la evolución mensual de aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
- Febrero $346.800
- Marzo $352.400
- Abril $357.800
- Mayo $363.000
- Junio $367.800
- Julio $372.400
- Agosto $376.600
Datos clave sobre los topes por los nuevos montos
- Prestación por Desempleo: a partir de agosto 2026, el tope máximo que se podrá cobrar por desempleo subirá a $376.600, mientras que el mínimo será de $188.300.
- Tope para Progresar: para agosto, el límite de ingresos familiares para acceder a las Becas Progresar (3 salarios mínimos) se elevará a $1.129.800.
- Programa Acompañar: en agosto, las beneficiarias de este programa pasarán a percibir el monto total de $376.600.
Estos ajustes son automáticos y no requieren realizar trámites adicionales en ANSES, ya que el sistema actualiza los topes y montos de acuerdo a la vigencia de cada tramo.