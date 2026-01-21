Cómo hacer velas caseras para ahuentar a los mosquitos

Uno de los puntos en contra o negativos del verano es tener que soportar a los mosquitos, los cuales pueden llegar a ser muy molestos, sobre todo cuando quieren picarnos.
Si bien uno puede alejarnos manteniendo los ambientes oscuros o aplicándose repelente, a continuación te enseñaremos a hacer en casa unas velas anti-mosquitos, las cuales no solo alejarán a estos insectos de tu hogar, sino que además podrás usarlos para decorar tus ambientes.
¿Como hacer velas anti-mosquitos?
Materiales:
- Ramitas de romero
- Ramitas de lavanda
- Hojas de menta
- Hojas de albahaca
- 1 limón verde
- 1 limón amarillo
- 6 cucharadas de aceite de citronela
- 10 gotas de aceite esencial de limón
- 10 gotas de aceite esencial de romero
- Media taza de agua
- Recipiente de cristal
- Palito de madera
- 2 velas pequeñas (velas flotantes)
Paso a paso:
- El primer paso consiste en cortar los limones en rodajas.
- Coloca los limones dentro del recipiente de cristal (te recomendamos que sea un recipiente largo).
- Luego añade las ramitas de lavanda, romero y las hojas de menta y albahaca.
- Agrega el agua.
- Después añade los aceites esenciales y el de citronela.
- Remueve bien todo con un palito para mezclar todo.
- Cuando todo este integrado coloca la vela flotante y préndela. Y listo.
Estas velas funcionan ya que sus ingredientes (aceites, hojas y aromas) alejan a los mosquitos. Son ideales para colocarlas en la terraza o dentro de la casa.
¿Qué personas son más atractivas para los mosquitos?
Según el sitio web National Geographic, se ha estudiado durante muchos años el comportamiento de los insectos y probaron su atracción por el olor de la piel humana. Las personas que parecen ser un imán para los mosquitos producen una mayor cantidad de unos compuestos químicos llamados ácidos carboxílicos en sus emanaciones cutáneas.