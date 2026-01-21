Cómo hacer velas caseras para ahuentar a los mosquitos

Ramitas de romero

Ramitas de lavanda

Hojas de menta

Hojas de albahaca

1 limón verde

1 limón amarillo

6 cucharadas de aceite de citronela

10 gotas de aceite esencial de limón

10 gotas de aceite esencial de romero

Media taza de agua

Recipiente de cristal

Palito de madera

2 velas pequeñas (velas flotantes)

Mosquitos Aprendé a ahuyentar a los mosquitos de tu casa gracias a estas velas aromáticas.

Paso a paso:

El primer paso consiste en cortar los limones en rodajas.

Coloca los limones dentro del recipiente de cristal (te recomendamos que sea un recipiente largo).

Luego añade las ramitas de lavanda, romero y las hojas de menta y albahaca.

Agrega el agua.

Después añade los aceites esenciales y el de citronela.

Remueve bien todo con un palito para mezclar todo.

Cuando todo este integrado coloca la vela flotante y préndela. Y listo.

Embed - Como Hacer una Vela Repelente de Mosquitos con Café, Clavo y Canela | DIY Antimosquitos Natural

Estas velas funcionan ya que sus ingredientes (aceites, hojas y aromas) alejan a los mosquitos. Son ideales para colocarlas en la terraza o dentro de la casa.

¿Qué personas son más atractivas para los mosquitos?

Según el sitio web National Geographic, se ha estudiado durante muchos años el comportamiento de los insectos y probaron su atracción por el olor de la piel humana. Las personas que parecen ser un imán para los mosquitos producen una mayor cantidad de unos compuestos químicos llamados ácidos carboxílicos en sus emanaciones cutáneas.