La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 tendrá un show de drones por primera vez en su historia

drones navidad En diferentes eventos y celebraciones del mundo se utilizan drones para diseñar en el aire imágenes alusivas.

Además, la ANAC en agosto pasado desreguló la utilización de drones de menos de 250 gramos y eliminó las licencias para poder operar equipos de hasta 25 kilos en todo el país.

De este modo, las condiciones están dadas para que la Fiesta de la Vendimia 2026 incursione por primera vez en esta tecnología que aquí en Mendoza tiene antecedentes recientes en eventos como la inauguración del estadio Feliciano Gambarte del club Godoy Cruz Antonio Tomba o en fiestas electrónicas que se hacen en Potrerillos.

Los drones convivirán con los fuegos artificiales en la Vendimia

Una vez finalizado el Acto Central de la Vendimia, "90 cosechas de una misma cepa", el cielo del teatro griego se iluminará de fuegos artificiales pero también de imágenes lumínicas en el aire. Ese sábado 7 de marzo debutará así un espectáculo breve de drones, diseñado especialmente para la fiesta.

Y, de acuerdo con lo que contó Diego Gareca, "recorrerá un poco la historia de la Vendimia" en el momento que cumplirá 90 años de existencia.

"No vamos a quitar los fuegos artificiales fríos que son ya una tradición, vamos a sumarle los drones", remarcó el funcionario del Gobierno de Mendoza que tiene a cargo la organización de la Fiesta de la Vendimia.

fiesta de la vendimia-acto central.jpg El imponente teatro griego será testigo de una nueva incursión tecnológica para la Fiesta de la Vendimia que cerrará con un show de drones.

El área de Cultura está trabajando en las imágenes que generarán los drones, así como la plataforma desde donde despegarán al cielo nocturno de Mendoza. Evalúan el mejor lugar para que el show impacte en las alturas del Frank Romero Day, y en este sentido analizan utilizar el estadio mundialista u otro escenario aledaño al teatro griego.

La empresa contratada para llevar a cabo el show de drones "no es mendocina, es de afuera", dijo Gareca y aunque sin dar nombre indicó que "tiene experiencia" en el uso de estas nuevas tecnologías en el mundo del espectáculo.

¿Los drones llegaron para quedarse en la Fiesta de la Vendimia?

"Algunos directores me lo propusieron años atrás pero era inviable porque no había tanto desarrollo en la materia ni era fácil conseguir autorización para el uso aéreo. Hoy todo avanzó muchísimo, con empresas nacionales e internacionales que ofrecen sus servicios", explicó Gareca sobre esta novedad que tendrá la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Y destacó que "nos pareció importante sumar este nuevo lenguaje tecnológico a la fiesta y hacerlo este año", en alusión al 90° aniversario de la Vendimia.

Como se ve en eventos internacionales o incluso en los que se utilizó en Mendoza, el show de drones suele ser de corta duración debido a sus condiciones técnicas.

fiesta de la vendimia-acto central-bailes.jpg La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 cumple 90 años de vida y lo celebrará con un show de drones.

En este sentido, Diego Gareca precisó: "Es breve porque tiene una cuestión técnica de brevedad que requiere una base de operaciones para que de allí partan los drones, digamos, al lugar donde la gente lo vea bien, que es el cielo del teatro griego".

Aunque aún en etapa de definiciones, contratación del equipo técnico y planificación, la decisión del Gobierno provincial está tomada y los drones debutarán en una Fiesta de la Vendimia. ¿Llegarán para quedarse?