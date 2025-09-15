El récord Guinness de drones se batió en China.

El récord Guinness de drones se batió en China.

En una noche que parecía sacada de una película de ciencia ficción, una ciudad de China, se convirtió en el escenario de un espectáculo visual sin precedentes que, de postre, batió un récord Guinness ya que fue el mayor despliegue de drones juntos en la historia, al menos hasta el día de hoy.

El espectáculo de Chongqing, en China, estuvo protagonizado por miles y miles de drones que no solo iluminaron el cielo, sino también realizaron diversas formas luminosas en el aire que dejaron maravillados a todos los presentes y espectadores en las redes sociales.

Embed

El récord Guinness de drones

Con un total de 11.787 drones iluminando el cielo nocturno, la ciudad de China no solo rompió un récord Guinness a nivel mundial, sino que también redefinió lo que es posible en el ámbito del arte y la tecnología. Este evento, que tuvo lugar recientemente en los primeros días de septiembre, superó cualquier expectativa.

El despliegue comenzó cuando miles de drones despegaron en perfecta sincronía, transformando el cielo en un lienzo dinámico de luces y formas. Cada dron, equipado con luces LED de alta potencia, se movía con una precisión milimétrica, creando imágenes que cautivaron a los espectadores tanto en el lugar como a través de las redes sociales. Pero además que tenían movimiento y realizaban secuencias animadas.

Embed

Entre las figuras más impresionantes que formaron los drones destacaron un niño gigante corriendo, que parecía cobrar vida en el aire, y nubes arremolinadas que flotaban sobre los rascacielos de Chongqing, China.

El evento superó el récord Guinness anterior, también establecido en el país, lo que evidencia el rápido avance en el uso de drones para espectáculos masivos. La coordinación de casi 12.000 drones requirió una planificación meticulosa, software avanzado y un equipo de expertos que trabajaron a todo lo que daba.

Temas relacionados:

Te puede interesar