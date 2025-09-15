El récord Guinness de drones

Con un total de 11.787 drones iluminando el cielo nocturno, la ciudad de China no solo rompió un récord Guinness a nivel mundial, sino que también redefinió lo que es posible en el ámbito del arte y la tecnología. Este evento, que tuvo lugar recientemente en los primeros días de septiembre, superó cualquier expectativa.

El despliegue comenzó cuando miles de drones despegaron en perfecta sincronía, transformando el cielo en un lienzo dinámico de luces y formas. Cada dron, equipado con luces LED de alta potencia, se movía con una precisión milimétrica, creando imágenes que cautivaron a los espectadores tanto en el lugar como a través de las redes sociales. Pero además que tenían movimiento y realizaban secuencias animadas.

Embed This is amazing Dorne show pic.twitter.com/HVDqIf5QQP — Anil Meghwal (@anilmeghwal_) September 7, 2025

Entre las figuras más impresionantes que formaron los drones destacaron un niño gigante corriendo, que parecía cobrar vida en el aire, y nubes arremolinadas que flotaban sobre los rascacielos de Chongqing, China.

El evento superó el récord Guinness anterior, también establecido en el país, lo que evidencia el rápido avance en el uso de drones para espectáculos masivos. La coordinación de casi 12.000 drones requirió una planificación meticulosa, software avanzado y un equipo de expertos que trabajaron a todo lo que daba.