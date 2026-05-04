Tirar hielo en el inodoro por las noches: por qué recomiendan este truco casero

Por qué se recomienda tirar hielo en el inodoro por las noches

La recomendación de hacerlo por las noches responde a que, durante las horas de sueño, el flujo de agua en las tuberías disminuye drásticamente, permitiendo que la acción de limpieza sea más efectiva.

A diferencia del agua, los cubos de hielo mantienen su estado sólido durante el trayecto inicial por la tubería. Esto genera un efecto de fricción que ayuda a desprender el sarro, los sedimentos de cal y los restos adheridos.

Al remover físicamente estos residuos con el impacto del hielo, se elimina el foco de reproducción bacteriana sin necesidad de fragancias artificiales.

por qué hay que poner cubos de hielo en el inodoro y para qué sirve.jpg No debes abusar de este truco casero.

Si bien no sustituye a un fontanero en caso de una obstrucción grave, el movimiento de los hielos ayuda a movilizar cúmulos antes de que se conviertan en un problema mayor.

A pesar de sus beneficios, los expertos advierten que no se debe abusar de esta práctica. Utilizar trozos de hielo demasiado grandes podría generar una obstrucción momentánea.

La efectiva combinación con otros elementos

Para quienes buscan una desinfección profunda, este truco casero suele combinarse con otros elementos básicos de la cocina. Espolvorear una taza de bicarbonato de sodio y verter un chorro de vinagre blanco puede potenciar el efecto de lo mencionado.

Ya lo sabes, si buscas limpiar las tuberías de tu inodoro, será mejor que lleves a cabo este truco casero. ¿Te vas a animar a probarlo?