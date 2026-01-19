Ya circulan las primeras ideas para renovar la Plaza Independencia y dieron detalles del proyecto

detalle-friso-plaza-independencia-4

Pero Ulpiano Suárez ya había metido mano en 2021. Instaló un sistema de aguas danzantes -ritmicas e inteligentes- que sincroniza música con chorros de agua y luces automatizadas que cambian de color. Una de las fuentes más tecnológicas del país. Esto es distinto, insisten ahora desde la comuna.

fuente-plaza-independencia-scaled La renovación de la fuente de la Plaza Independencia.

Ir por partes: las limitaciones en la Plaza Independencia

El problema es doble y concreto. Primero: por debajo de la Plaza Independencia pasan "muchos caños", sobre todo del servicio de agua potable. Un laberinto subterráneo difícil de tocar. La obra ya no depende únicamente de la comuna sino de distintas empresas.

Segundo: la plaza es un centro logístico. Desde allí salen micros a distintos departamentos. Llegan personas desde otras comunas. Tienen que pensar -cómo se reubicará todo eso mientras se trabaja.

Desde la comuna aclararon -con énfasis- que no afectará de ninguna manera el tránsito de personas ni de autos. Lo harán por etapas. Primero intervenir el sector de juegos, después continuar con el Paseo de los Artesanos, quizás. La palabra "quizás" siempre presente, porque es un proyecto aún en etapa embrionaria

Y luego está el tema del dinero, como siempre. Hay que monetizarlo, ver si está el presupuesto, advirtieron en diálogo con Diario UNO.

Una plaza Independencia más asequible para las personas con discapacidad

Hace treinta años que no se renueva la Plaza Independencia. Se empezó a construir en 1863, 163 años después, algunas cuestiones no estuvieron pensadas.

Un ejemplo de ello, son las dificultades de desplazamientos para personas en silla de ruedas o personas con discapacidad visual.

"Hace 30 años las escaleras no eran un problema, pero ahora para hacer una ciudad amigable incluyéndonos a todos necesitas cuestiones innovadoras", remarcaron.

Eficiencia hídrica

Otra cosa de las que piensan los técnicos que rodean al intendente es cómo hacer para lograr dos cosas que en las grandes ciudades de otros países ya se realiza: la eficiencia hídrica y energética.

La eficiencia hídrica hace treinta años no era un súper tema. Siempre vivimos en un desierto, cierto, pero el cambio climático -discutido científica y políticamente- está más en agenda ahora y será una de las modificaciones troncales.

En la capital hay 111 espacios verdes. Más de la mitad tienen riego tecnificado y por aspersión, lo que cambia la eficiencia del riego de un 40% a un 80% aproximadamente.

Árbol de Navidad en la plaza Independencia 1 Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suárez recorrió recientemente la Plaza Yrigoyen, de la Cuarta Sección, donde están trabajando en este método. El mismo que ya se aplica en la Plaza Cobo. El sistema incorpora sensores distintos:

Seguimiento de caudal preciso para monitorear el correcto funcionamiento del circuito presurizado, evitando desperfectos y pérdidas por fugas y roturas en el sistema de tuberías.

Lluvia con apagado instantáneo por precipitaciones mayores a 8 mm y apagado por heladas a menos de 3 °C.

Viento para monitorear la pérdida de agua por ráfagas mayores a 13km/h.

La tecnología, de esta forma, permite tener más información para el riego eficiente, además de la que entregan las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional. Todo centralizado. Los técnicos pueden supervisar y gestionar los sistemas de riego desde una computadora, un teléfono o una tableta.

En la Plaza Yrigoyen también incorporarán diagnóstico por imágenes provistas por el satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea. Imágenes de resolución espacial de 10 metros, usando 13 canales espectrales que van desde el infrarrojo visible al infrarrojo de onda corta. Una plataforma procesa esta información con inteligencia artificial para dar índices de humedad, vigorosidad por nivel de clorofila, evapotranspiración del suelo, temperatura y concentración de agua en la vegetación.

Paneles solares para el patrimonio cultural

Tan importante como la eficiencia hídrica está la energética. Y la idea -de nuevo en estado embrionario- es poder colocar paneles solares.

Para abastecer a la plaza en general, pero también al histórico Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza (MMAMM), de grandísimo valor para la provincia, que hoy cuenta con una colección que asciende a más de 1.400 piezas entre instalaciones, pinturas, esculturas, fotografías, dibujos y grabados.

También para la Biblioteca Ricardo Tudela -nombre tomado del gran escritor, poeta y ensayista mendocino que dejó un legado inigualable en el país- y el Teatro Municipal Julio Quintanilla, bautizado por el poeta, escritor, figura bohemia y de gran sensibilidad mendocino.

Así las cosas. ISon deas que se barajan en la Municipalidad de Ciudad. Y Por ahora es solo eso: una idea en la comuna, sin presupuesto confirmado, sin fecha, sin nada concreto más que el deseo de Suárez de mejorar un espacio verde, importantísimo para el turismo y para las personas que diariamente circulan por la zona.

Un poco de historia de la Plaza Independencia

En 1861, un terremoto devastador destruyó totalmente la Ciudad de Mendoza.

Dos años después, en 1863, el agrimensor Julio Balloffet diseñó la ciudad nueva en su emplazamiento actual. Un plano de 64 manzanas y 5 plazas equidistantes -España, Chile, San Martín e Italia- que conforman un damero perfecto. La Plaza Independencia quedó en el centro. Con 4 hectáreas, fue la más grande de la ciudad nueva.

plaza-independencia-en-1906 Foto de la Plaza Independencia en 1906.

A principios del siglo XX, frente a la plaza se ubicaba la Casa de Gobierno. Pero alguien tuvo una idea mejor: construir un nuevo edificio en el medio de la plaza misma. Empezaron a levantar los cimientos.

antigua-fuente-en-el-lago-de-la-plaza-independencia-decada-1880 Antigua fuente en la Plaza Independencia en 1880.

plaza-independencia-y-su-fuente-hacia-1910 (2) La Plaza Independencia y su fuente en 1910.

En 1940, el arquitecto Daniel Ramos Correas impulsó una remodelación y demolieron todo. En el mismo lugar levantaron un edificio que albergó originalmente el Museo de Ciencias Naturales Cornelio Moyano, que después se fue al Parque General San Martín.

Hoy, en ese mismo sitio -en el centro de la plaza- está el Espacio Cultural Plaza Independencia (ECPI), que incluye las instalaciones del Museo Municipal de Arte Moderno Mendoza, el Teatro Municipal Julio Quintanilla y la Biblioteca Municipal Ricardo Tudela.

El costado este de la plaza tiene conexión con la Peatonal Sarmiento, uno de los sitios más concurridos de la capital.

El lago con botes de la Plaza Independencia

En el centro de la Plaza Independencia existieron originalmente un lago con botes, una calesita y un cerrito mirador.

En 1886, el higienista Luis Carlos Lagomaggiore consideró el lago peligroso y aconsejó eliminarlo. En 1894 lo reemplazaron con una fuente ornamental de gran tamaño en el centro de la plaza.

Una obra de jerarquía, realizada en hierro fundido por la fábrica francesa Val d'Osne. La primera obra escultórica emplazada en un paseo público de la ciudad nueva. Idéntica a la fuente de la Plaza de Mayo, lo que le otorgaba gran notoriedad.

En 1927 hubo un concurso nacional para construir la nueva Casa de Gobierno. Nuevamente la querían ubicar en el centro de la Plaza Independencia. Retiraron la fuente central y la asignaron por sorteo al departamento de Maipú.

La obra de la nueva Casa de Gobierno nunca se concretó.

fuente plaza independencia Así se ve hoy la fuente de la Plaza Independencia.

La plaza después tuvo una nueva fuente que persiste hasta hoy, producto de la remodelación de 1941 realizada por el arquitecto Daniel Ramos Correas. La misma que Ulpiano intervino en 2021 con aguas danzantes y luces de colores.

El escudo de la Plaza Independencia

La historia del escudo lumínico ubicado en el sector central de la Plaza Independencia está ligada a la vida mendocina y en especial a la Fiesta de la Vendimia.

En 1937 hicieron gestiones en la Capital Federal para conseguir elementos eléctricos para la ornamentación de la segunda edición de la Fiesta, programada para marzo de ese año.

historia del escudo de la plaza independencia El histórico escudo de la Plaza Independencia.

Consiguieron reflectores, lámparas, guirnaldas y un gran escudo lumínico de 16 metros de altura, provisto originalmente de bombitas eléctricas.

El 20 de marzo de 1937, día de la fiesta máxima del trabajo mendocino, el escudo lumínico fue inaugurado. Pocos años después, en 1942, lo donaron a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y el gran emblema fue reubicado en el centro de la Plaza Independencia. Ahí sigue. Su sistema lumínico luce totalmente renovado, con tecnología actualizada y se enciende todas las noches en el centro de la plaza.