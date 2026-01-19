Estamos hablando de una de las manchas más habituales que sufren las personas cuando están comiendo, ya que el tuco o la salsa de tomate, se encuentra en comidas clásicas como lo son las pastas o las pizzas, por ejemplo.

La buena noticia es que existen varios trucos caseros que son demasiado efectivos para limpiar y pueden erradicar las manchas de las remeras o pantalones de una manera increíble.

De esta manera, nada mejor que seguir los consejos de cleanipedia, qué en este artículo, explica cómo sacar las manchas de tuco de la ropa.

Cómo limpiar las manchas de salsa de la ropa

Siempre que uno está cocinando, en medio de los preparativos, es inevitable o puede pasar de que una gota de salsa de tomate vaya a parar a la ropa. También puede pasar que mientras se come, una gota de tuco arruine alguna prenda.

La mejor técnica para limpiar la mancha de tuco de la ropa, es la siguiente y no falla: