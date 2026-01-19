Es más común de lo que uno piensa mancharse la ropa con tuco. La salsa que se utiliza para las comidas siempre es un peligro latente y en cualquier momento puede ir a parar a cualquier prenda de vestir. Lo bueno es que hay algunas maneras muy eficaces para limpiar estas manchas.
En simples pasos, las manchas de salsa se pueden erradicar con un método fácil y rápido.
Las manchas de la ropa ocasionadas por salsa de tomate, son difíciles de limpiar y terminan arruinando las prendas en muchos casos.
Estamos hablando de una de las manchas más habituales que sufren las personas cuando están comiendo, ya que el tuco o la salsa de tomate, se encuentra en comidas clásicas como lo son las pastas o las pizzas, por ejemplo.
La buena noticia es que existen varios trucos caseros que son demasiado efectivos para limpiar y pueden erradicar las manchas de las remeras o pantalones de una manera increíble.
De esta manera, nada mejor que seguir los consejos de cleanipedia, qué en este artículo, explica cómo sacar las manchas de tuco de la ropa.
Cómo limpiar las manchas de salsa de la ropa
Siempre que uno está cocinando, en medio de los preparativos, es inevitable o puede pasar de que una gota de salsa de tomate vaya a parar a la ropa. También puede pasar que mientras se come, una gota de tuco arruine alguna prenda.
La mejor técnica para limpiar la mancha de tuco de la ropa, es la siguiente y no falla:
- Lo primero que se tiene que hacer, en sacar con mucho cuidado los restos de tuco o salsa de tomate que hayan quedado en la ropa, para evitar que esta se extienda.
- Si uno detecta que la salsa que ha ido a parar a la ropa está muy líquida, la idea es absorberlo de la mejor manera y rápido, con un paño limpio y seco, pero no reflejando con fuerza, sino suavemente y con pequeños toquecitos hasta que la mancha vaya desapareciendo.
- La manera más eficaz es la del chorro del agua, que consiste en colocar la mancha debajo del agua fría de la canilla y que el chorro caiga directamente sobre la mancha. Este proceso es muy efectivo y de a poco irá quitando de manera natural todos los residuos de comida que quedaron entrelazados entre la tela.
- Los especialistas recomiendan que se actúe lo más rápido posible antes de que se seque la mancha ya que, de lo contrario, será mucho más difícil erradicarla.
- Si la mancha no se ha quitado del todo, aplicar un quitamanchas y dejar actuar antes de llevar la prenda del lavarropa. Se recomienda usar jabón líquido de alta calidad para el lavado.