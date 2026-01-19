Inicio Sociedad Inodoro
Truco de limpieza

Cómo limpiar el asiento del inodoro y dejarlo libre de manchas amarillas

Si tu inodoro se ha llenado de manchas de color amarillas, te enseñamos cómo limpiarlo y dejarlo impecable

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Te enseñamos a limpiar el inodoro con ingredientes que tienes en casa

Te enseñamos a limpiar el inodoro con ingredientes que tienes en casa

El baño es uno de los ambientes de la casa que más rápido se ensucian. La limpieza de esta área debe realizarse casi a diario, caso contrario comienza a juntar mal olor y suciedad.

En la siguiente nota te enseñaremos cómo limpiar correctamente el asiento del inodoro, el cual suele adquirir manchas de color amarillo.

¿Cómo limpiar el asiento del inodoro y dejarlo libre de manchas amarillas?

Vinagre blanco y bicarbonato de sodio

La combinación del bicarbonato de sodio y el vinagre blanco nunca falla al momento de limpiar la casa de manera natural y efectiva.

Limpiar inodoro
El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco sirven para limpiar el ba&ntilde;o.&nbsp;

El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco sirven para limpiar el baño.

Los pasos a realizar son muy simples: primero tienes que aplicar un limpiador antibacteriano (el que sea de tu preferencia) en el asiento del inodoro, dejarlo reposar durante 10 minutos y luego limpiar con un paño húmedo.

Luego, en un recipiente agrega: 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y 50 ml de agua tibia. Mezclar hasta formar una pasta y luego deberás extenderla sobre las áreas manchadas.

Deja que la mezcla actúe de 10 a 15 minutos. Luego aplicá vinagre blanco con una botella que contenga atomizador o pulverizador, y rocía el asiento del inodoro. Deja actuar unos minutos más antes de frotar con una esponja. Luego deberás enjuagar con agua limpia y usar una toalla para secar el área.

Limpiar inodoro
La limpieza del inodoro debe realizarse al menos una vez a la semana, sobre todo si lo usan muchas personas.&nbsp;

La limpieza del inodoro debe realizarse al menos una vez a la semana, sobre todo si lo usan muchas personas.

¿De qué otra forma se puede limpiar el inodoro?

El inodoro también peude limpiarse con agua oxigenada: solo tienes que pulverizar este producto sobre la superficie a tratar y dejar actuar durante unos 30 minutos. Finaliza enjuagando con agua tibia antes de secar con un paño seco.

Otra solución poco común es usar limpiador para hornos y cocina. Es un truco poco habitual, pero efectiva. Solo tienes que aplicar esta espuma sobre el inodoro y dejarlo actuar unos 15 minutos. Usa una esponja suave y frota todas las áreas afectadas para revelar el brillo del asiento del inodoro.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar