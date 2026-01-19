¿Cómo limpiar el asiento del inodoro y dejarlo libre de manchas amarillas?

La combinación del bicarbonato de sodio y el vinagre blanco nunca falla al momento de limpiar la casa de manera natural y efectiva.

Limpiar inodoro El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco sirven para limpiar el baño.

Los pasos a realizar son muy simples: primero tienes que aplicar un limpiador antibacteriano (el que sea de tu preferencia) en el asiento del inodoro, dejarlo reposar durante 10 minutos y luego limpiar con un paño húmedo.

Luego, en un recipiente agrega: 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y 50 ml de agua tibia. Mezclar hasta formar una pasta y luego deberás extenderla sobre las áreas manchadas.

Deja que la mezcla actúe de 10 a 15 minutos. Luego aplicá vinagre blanco con una botella que contenga atomizador o pulverizador, y rocía el asiento del inodoro. Deja actuar unos minutos más antes de frotar con una esponja. Luego deberás enjuagar con agua limpia y usar una toalla para secar el área.

Limpiar inodoro La limpieza del inodoro debe realizarse al menos una vez a la semana, sobre todo si lo usan muchas personas.

¿De qué otra forma se puede limpiar el inodoro?

El inodoro también peude limpiarse con agua oxigenada: solo tienes que pulverizar este producto sobre la superficie a tratar y dejar actuar durante unos 30 minutos. Finaliza enjuagando con agua tibia antes de secar con un paño seco.

Otra solución poco común es usar limpiador para hornos y cocina. Es un truco poco habitual, pero efectiva. Solo tienes que aplicar esta espuma sobre el inodoro y dejarlo actuar unos 15 minutos. Usa una esponja suave y frota todas las áreas afectadas para revelar el brillo del asiento del inodoro.