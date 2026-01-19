Hay 300 evacuados por el derrumbe de un cerro en Comodoro Rivadavia y declararon la "emergencia geológica"

cerro hermitte comodoro rivadavia derrumbes El panorama en algunas zonas de Comodoro Rivadavia tras el deslizamiento del cerro. Foto: Noticias Argentinas.

Hubo advertencias sobre riesgos en el cerro Hermitte

“El principal problema del barrio es que se está extendiendo sobre materiales removidos naturalmente (depósitos de deslizamientos), que poseen gran cantidad de espacios abiertos subterráneos, producidos por el sublavado o erosión hídrica subsuperfical. Esto seguramente originará hundimientos del terreno una vez que el mismo sea sometido a intensa urbanización, causando roturas en las viviendas, ductos y afectando todo el tendido de la red de servicios que el barrio requiera en un futuro”, destacaba hace 24 años un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

El escrito “Estudio de Peligrosidad Geológica en el Barrio Sismográfica”, al que accedió en las últimas horas la Agencia Noticias Argentinas, alertaba sobre estos riesgos. Finalmente, el cerro se derrumbó de manera parcial este último fin de semana.

cerro hermitte comodoro rivadavia esquema Los especialistas habían advertido sobre los peligros de deslizamientos en el cerro Hermitte.

Conforme al escrito, elaborado en 2002 por la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada del Instituto de Geología y Recursos Minerales del SEGEMAR, existen tres ejes importantes a los que las autoridades debían prestar atención: materiales removidos naturalmente, movimientos de ladera y reuniones con vecinos para que comprendan la problemática.

Aquel informe alertó que “no es posible descartar una reiteración de los movimientos de ladera, con lo cual el municipio tendría la responsabilidad de establecer una red de monitoreo permanente de la ladera si continúa la expansión del barrio”.

Los expertos recomendaron “instruir a los vecinos del barrio sobre las características del sustrato sobre el que están asentando sus viviendas, a fin de que tomen conciencia de la peligrosidad y puedan de este modo, comprender la problemática vinculada a la ampliación del Barrio Sismográfica”.

Por eso, hace más de dos décadas el SEGEMAR recomendaba:

Evitar el tendido de cañerías subterráneas y proponer el tendido de cañerías subaéreas o en zanja enrejada para mejor control.

Restringir el riego al máximo.

No generar nuevas áreas que demanden riego.

No efectuar movimientos de terreno.

Prohibir la expansión del barrio sobre la ladera y área de influencia.

No construir sobre lo ya construido.

No realizar perforaciones, inyecciones, ni extracciones de fluidos ni materiales.

Crear una comisión de control y alarma

El barrio siguió creciendo... hasta ahora

Sin embargo, el barrio se expandió y en las últimas horas se confirmó el desplazamiento del cerro Hermitte, lo que generó centenas de evacuaciones y operativos en la zona.

A su vez, se sumó que el Consejo Deliberante declaró la emergencia geológica y urbanística por 90 días “con el fin de implementar las acciones necesarias para mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo en el área”.