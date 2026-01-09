Por qué hay que limpiar el garaje con vinagre y cómo hacerlo

Paso a paso: cómo limpiar el garaje con vinagre
- Prepara bolsas de basura grandes para limpiar y descartar los objetos del garaje que ya no utilices.
- Organiza los elementos en repisas o cajas bien etiquetadas para encontrar lo que necesites rápido y evitar la acumulación de mugre.
- Prepara una solución de agua y vinagre para lavar los pisos, paredes y techo del garaje.
- Rocía todas las partes del garaje con vinagre, deja que actúe por un rato y refriega bien con una escoba o cepillo.
El vinagre elimina los hongos del garaje, sirve para limpiar el sarro, el óxido y la mugre en general; y de paso neutraliza los malos olores. Realiza una limpieza frecuente del garaje para evitar que se junte tierra y prevenir la aparición de plagas.
No lo uses: cosas que nunca deberías limpiar con vinagre
Por más natural que sea, el vinagre no deja de ser un ácido, por lo tanto, hay ciertos objetos de la casa que nuca deberíamos rociar con este producto.
- No se recomienda mezclar vinagre con lejía, agua oxigenada, cloro o lavandina y, lo ideal, es tener mucho cuidado al mezclarlo con bicarbonato de sodio, ya que juntos generan una reacción química potente a la vez que opacan el efecto del otro.
- Nunca deberías limpiar superficies de mármol o piedras porosas con vinagre. El ácido acético daña el acabado, genera manchas y pérdida de brillo.
- El vinagre no se puede usar para limpiar pantallas electrónicas u objetos como celulares, computadoras o televisores. Este tipo de objetos solo se tienen que limpiar con un paño de microfibra suave y seco o un líquido diseñado para ellos.
- Las prendas de ropa muy delicadas o los tejidos de marroquinería, se pueden dañar o romper progresivamente si los limpias muy seguido con vinagre.
- Los metales preciosos, las joyas y los cuchillos no se limpian con vinagre. El ácido de este producto puede corroerlos con el tiempo.
- Finalmente, los pisos de madera, laminados o de piedras porosas no se llevan bien con el vinagre, aunque sí se puede usar en baldosas de cerámica.