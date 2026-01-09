Por qué hay que limpiar el garaje con vinagre y cómo hacerlo

vinagre blanco Utiliza vinagre destilado para desinfectar las superficies del hogar y vinagre fermentado solo para cocinar.

Paso a paso: cómo limpiar el garaje con vinagre

Prepara bolsas de basura grandes para limpiar y descartar los objetos del garaje que ya no utilices. Organiza los elementos en repisas o cajas bien etiquetadas para encontrar lo que necesites rápido y evitar la acumulación de mugre. Prepara una solución de agua y vinagre para lavar los pisos, paredes y techo del garaje. Rocía todas las partes del garaje con vinagre, deja que actúe por un rato y refriega bien con una escoba o cepillo.

garaje desordenado En el garaje suele llenarse de polvo, mugre e insectos.

El vinagre elimina los hongos del garaje, sirve para limpiar el sarro, el óxido y la mugre en general; y de paso neutraliza los malos olores. Realiza una limpieza frecuente del garaje para evitar que se junte tierra y prevenir la aparición de plagas.

No lo uses: cosas que nunca deberías limpiar con vinagre

Por más natural que sea, el vinagre no deja de ser un ácido, por lo tanto, hay ciertos objetos de la casa que nuca deberíamos rociar con este producto.