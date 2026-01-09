Inicio Sociedad vinagre
Limpieza

Por qué hay que limpiar el garaje con vinagre y cómo hacerlo

El garaje está siempre contacto con tierra, polvo y mugre del auto. Te explico cómo limpiar esta zona de la casa con vinagre

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco para limpiar y mantener el garaje libre de suciedad.

Un truco para limpiar y mantener el garaje libre de suciedad.

El vinagre es un ingrediente ácido y natural que se puede usar para limpiar múltiples superficies de la casa, el jardín, el garaje y el patio. El vinagre desengrasa, neutraliza olores, repele plagas y remueve sarro.

vinagre blanco
Utiliza vinagre destilado para desinfectar las superficies del hogar y vinagre fermentado solo para cocinar.

Utiliza vinagre destilado para desinfectar las superficies del hogar y vinagre fermentado solo para cocinar.

Paso a paso: cómo limpiar el garaje con vinagre

  1. Prepara bolsas de basura grandes para limpiar y descartar los objetos del garaje que ya no utilices.
  2. Organiza los elementos en repisas o cajas bien etiquetadas para encontrar lo que necesites rápido y evitar la acumulación de mugre.
  3. Prepara una solución de agua y vinagre para lavar los pisos, paredes y techo del garaje.
  4. Rocía todas las partes del garaje con vinagre, deja que actúe por un rato y refriega bien con una escoba o cepillo.
garaje desordenado
En el garaje suele llenarse de polvo, mugre e insectos.&nbsp;

En el garaje suele llenarse de polvo, mugre e insectos.

El vinagre elimina los hongos del garaje, sirve para limpiar el sarro, el óxido y la mugre en general; y de paso neutraliza los malos olores. Realiza una limpieza frecuente del garaje para evitar que se junte tierra y prevenir la aparición de plagas.

No lo uses: cosas que nunca deberías limpiar con vinagre

Por más natural que sea, el vinagre no deja de ser un ácido, por lo tanto, hay ciertos objetos de la casa que nuca deberíamos rociar con este producto.

vinagre
Adem&aacute;s, hay que chequear siempre la acidez e intensidad del vinagre y diluirlo con agua antes de usarlo para limpiar.

Además, hay que chequear siempre la acidez e intensidad del vinagre y diluirlo con agua antes de usarlo para limpiar.

  • No se recomienda mezclar vinagre con lejía, agua oxigenada, cloro o lavandina y, lo ideal, es tener mucho cuidado al mezclarlo con bicarbonato de sodio, ya que juntos generan una reacción química potente a la vez que opacan el efecto del otro.
  • Nunca deberías limpiar superficies de mármol o piedras porosas con vinagre. El ácido acético daña el acabado, genera manchas y pérdida de brillo.
  • El vinagre no se puede usar para limpiar pantallas electrónicas u objetos como celulares, computadoras o televisores. Este tipo de objetos solo se tienen que limpiar con un paño de microfibra suave y seco o un líquido diseñado para ellos.
  • Las prendas de ropa muy delicadas o los tejidos de marroquinería, se pueden dañar o romper progresivamente si los limpias muy seguido con vinagre.
  • Los metales preciosos, las joyas y los cuchillos no se limpian con vinagre. El ácido de este producto puede corroerlos con el tiempo.
  • Finalmente, los pisos de madera, laminados o de piedras porosas no se llevan bien con el vinagre, aunque sí se puede usar en baldosas de cerámica.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar