Vinagre en la mochila del inodoro: cómo realizar este truco y qué significa

El vinagre es uno de los productos más antiguos y populares de la historia. Aunque no siempre se fabricó de manera industrial ni se comercializó como en la actualidad, las antiguas civilizaciones ya lo usaban para cocinar, conservar alimentos, realizar remedios caseros y algunas bebidas.
El vinagre nació milagrosamente por un error. Cuando el vino fermentaba naturalmente y el alcohol producido por las levaduras se transformó en ácido acético por acción de bacterias, dio como resultado este ingrediente único y versátil.
Hoy existen muchos tipos de vinagres, cada cual con su proceso de elaboración, intensidad y uso. Para este truco lo mejor es usar vinagre blanco de limpieza destilado. Es una variedad concentrada, no apta para consumo, que suele usarse como desinfectante.
Por qué hay que colocar vinagre en la mochila del inodoro
La mochila del inodoro es la parte central y más necesaria para su funcionamiento. El inodoro almacena agua para la descarga que se produce al tirar la cadena y regula el llenado mediante el flotador y la válvula.
Esta parte del inodoro no es la más sucia, pero no por ello está libre de microorganismos y suciedad. Además, este elemento está en contacto constante con agua, por lo tanto, puede aparecer sarro en su interior.
Si colocamos vinagre en el interior de la mochila del inodoro, podemos desinfectar el interior y de paso limpiar la taza del inodoro al largar el agua.
Puedes colocar media taza de vinagre blanco cuando la cisterna está cargada de agua, dejarla reposar unos minutos, largar el agua y luego refregar el interior de la mochila y el inodoro en general con un cepillo.
Cosas que puedes limpiar con vinagre de limpieza
- El vinagre es muy bueno para limpiar el sarro y los restos de cal de las superficies metálicas.
- Con vinagre se puede remover el óxido del metal.
- Con un poco de vinagre se puede limpiar el interior del horno o el microondas para remover la grasa.
- El vinagre sirve para destapar caños y cañerías tapadas con restos de comida o sarro.
- Es un excelente producto para lavar ropa y neutralizar los malos olores.