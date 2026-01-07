Vinagre en la mochila del inodoro: cómo realizar este truco y qué significa

Hoy existen muchos tipos de vinagres, cada cual con su proceso de elaboración, intensidad y uso. Para este truco lo mejor es usar vinagre blanco de limpieza destilado. Es una variedad concentrada, no apta para consumo, que suele usarse como desinfectante.

Por qué hay que colocar vinagre en la mochila del inodoro

La mochila del inodoro es la parte central y más necesaria para su funcionamiento. El inodoro almacena agua para la descarga que se produce al tirar la cadena y regula el llenado mediante el flotador y la válvula.

Esta parte del inodoro no es la más sucia, pero no por ello está libre de microorganismos y suciedad. Además, este elemento está en contacto constante con agua, por lo tanto, puede aparecer sarro en su interior.

mochila de inodoro Realiza una limpieza completa del baño con vinagre, por lo menos dos veces al mes.

Si colocamos vinagre en el interior de la mochila del inodoro, podemos desinfectar el interior y de paso limpiar la taza del inodoro al largar el agua.

Puedes colocar media taza de vinagre blanco cuando la cisterna está cargada de agua, dejarla reposar unos minutos, largar el agua y luego refregar el interior de la mochila y el inodoro en general con un cepillo.

Cosas que puedes limpiar con vinagre de limpieza

canilla sucia El vinagre remueve los restos de sarro, mata ciertos tipos de bacterias y elmina la grasa.