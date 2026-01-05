Te explico por qué deberías rociar vinagre en la alacena de la cocina: ¿qué significa?

Con vinagre puedes lavar los platos, cubiertos y vasos para desinfectarlos, eliminar la grasa y evitar marcas o pegotes. El vinagre también se usa en la cocina para destapar las cañerías y remover el sarro que cubre a las canillas.

canillas y vinagre El vinagre remueve la suciedad gracias a su acidez y composición.

Con un poco de vinagre fermentado de alimentos se pueden mejorar muchas recetas. Basta con colocar un chorro de vinagre en las marinadas de carnes, en el agua de cocción de las pastas, en los huevos duros, en los vegetales en conserva o remojar las papas antes de freírlas en un poco de vinagre para que queden más crujientes.

Finalmente, el vinagre se puede utilizar para eliminar o tapar los malos olores que suelen aparecer en la cocina, como olor a frito, olor a pescado, a cebolla o cualquier alimento en general. Colocando un vaso con vinagre o hirviendo agua y vinagre en una olla se pueden camuflar los malos olores.

Por qué hay que rociar vinagre en la alacena de la cocina y qué significa

El vinagre se puede rociar en el interior y exterior de la alacena de la cocina. Este mueble de cocina se encuentra ubicado por encima de la mesada y las hornallas. Muchas veces, el vapor de los alimentos o las salpicaduras que generamos al cortar algún producto, queda pegado a la alacena, llenándola de grasa y suciedad.

En el interior de la alacena de la cocina sucede algo similar. Cuando guardamos aceite, condimentos, especias, vajilla o utensilios, la madera de la alacena puede quedar húmeda o sucia por derrames de alimentos. Incluso pueden aparecer hongos o algunas plagas pequeñas atraídas por algunos alimentos.

alacena sucia Evita la humedad en la alacena y realiza una buena limpieza semanal, acompañada de una buena ventilación.

¿Qué significa? Si rociamos vinagre en el interior y exterior de la alacena podemos evitar estos problemas. Solo basta con colocar agua y vinagre en un rociador y pulverizar toda la zona. Previamente vacía la alacena.

Refriega con un paño suave o una esponja sin metal para limpiar en profundidad y retira el excedente con papel descartable. El vinagre elimina olores, remueve grasa y evita la llegada de insectos a la cocina.