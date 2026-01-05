Colocar un puñado de arroz en la entrada de tu casa: por qué recomiendan hacerlo

Por otro lado, este gesto sirve para crear un amuleto de protección contra las malas energías y las vibraciones negativas. Ahora, estás en la época ideal para hacerlo, ya que se recomienda realizarlo al inicio de un nuevo año o etapa.

Según algunas culturas como el Feng Shui, el arroz en la entrada evita el acceso de malas vibras y personas con intenciones negativas, purificando el ambiente.

trébol buena suerte.jpg Este ritual atrae, entre otras cosas, a la buena suerte.

Al ser un símbolo de riqueza, sustento y multiplicación del dinero, la presencia del arroz puede atraer prosperidad financiera al hogar.

Dejando de lado el dinero, este ritual se realiza más precisamente como una representación de crecimiento y bendiciones para las diferentes personas que habiten una casa.

Paso a paso: cómo realizar este ritual en casa

Tomar un puñado de arroz crudo y colocarlo en la entrada (o lanzarlo suavemente), simbolizando que la prosperidad acompaña cada paso.

Algunas tradiciones sugieren combinar el arroz con monedas, hierbas aromáticas o colocarlo dentro de un cuenco para maximizar su efectividad.

Al colocar el arroz, se recomienda concentrarse en un pedido específico, que tenga que ver con lo anteriormente mencionado.

El arroz también es utilizado en el mundo de los trucos caseros, por lo que, más allá del ritual, también gozarás de beneficios adicionales, como la absorción de la humedad y los malos olores en el hogar.