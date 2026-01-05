El truco casero de moda para combatir la humedad en los cajones: usando un ingrediente

Los poros del arroz actúan como una esponja frente a la humedad, cualidad que puede ser aprovechada para mantener los ambientes secos.

arroz en los cajones Este deshumidificador natural, económico y seguro se puede colocar en diferentes espacios de la casa.

Cuando no limpiamos, ventilamos y eliminamos la humedad, pueden aparecer hongos en los cajones. Los hongos no solo son un problema estético, a la larga pueden dañar la madera, afectar a nuestras prendas de ropa e incluso ocasionar algunos problemas de salud.

Para este truco casero, simplemente debes preparar unas bolsas pequeñas de una tela de red o con orificio, colocar arroz blanco crudo en el interior, cerrarlas bien y ponerlas en una esquina del cajón.

Cambia el arroz por lo menos una vez al mes para absorber la humedad, evitar malos olores y prevenir el desarrollo de moho u hongos dañinos. Si aparecen hongos, lo mejor es eliminarlos con una solución de vinagre de limpieza o comprar un producto químico especifico.

Un truco casero y algo más: en qué otros lugares puedo poner arroz para evitar la humedad

El arroz, junto con otros ingredientes naturales, se puede utilizar para combatir la humedad y evitar la aparición de hongos en el hogar. No solo sirve para los cajones del armario, también se puede colocar en otros espacios.

bolsa de arroz en el baño Si no tienes arroz puedes usar bolsitas de sal, bicarbonato o almidón de maíz.