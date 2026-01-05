Todo truco casero requiere de paciencia, tiempo y algún ingrediente natural, seguro y poderoso. Con un truco puedes eliminar la humedad de los cajones del armario en poco tiempo y sin gastar mucho dinero.
El truco casero de moda para combatir la humedad en los cajones: usando un ingrediente
La humedad en los cajones o en el armario puede transformarse en un grave problema de hongos que es mejor prevenir con un truco casero
La humedad es uno de los problemas más comunes de casa, que llega cuando vivimos en ambientes muy húmedos, existe alguna filtración en las paredes o guardamos prendas de ropa mojadas dentro del armario.
Con un truco casero: el ingrediente para evitar la humedad en los cajones
El ingrediente estrella de este truco casero es el arroz. Este producto no es solamente uno de los alimentos más consumidos en el planeta y el acompañamiento de toda receta. El arroz, como habrás notado al cocinarlo, absorbe muy bien la humedad.
Los poros del arroz actúan como una esponja frente a la humedad, cualidad que puede ser aprovechada para mantener los ambientes secos.
Cuando no limpiamos, ventilamos y eliminamos la humedad, pueden aparecer hongos en los cajones. Los hongos no solo son un problema estético, a la larga pueden dañar la madera, afectar a nuestras prendas de ropa e incluso ocasionar algunos problemas de salud.
Para este truco casero, simplemente debes preparar unas bolsas pequeñas de una tela de red o con orificio, colocar arroz blanco crudo en el interior, cerrarlas bien y ponerlas en una esquina del cajón.
Cambia el arroz por lo menos una vez al mes para absorber la humedad, evitar malos olores y prevenir el desarrollo de moho u hongos dañinos. Si aparecen hongos, lo mejor es eliminarlos con una solución de vinagre de limpieza o comprar un producto químico especifico.
Un truco casero y algo más: en qué otros lugares puedo poner arroz para evitar la humedad
El arroz, junto con otros ingredientes naturales, se puede utilizar para combatir la humedad y evitar la aparición de hongos en el hogar. No solo sirve para los cajones del armario, también se puede colocar en otros espacios.
- Muchas personas colocan unos granos de arroz crudo en el salero para evitar que la sal se ponga húmeda o se llene de grupos.
- Las bolsas de arroz también se pueden poner en las partes grandes del armario, colgadas en el caño de las perchas para prevenir la aparición de hongos. Es un truco casero ideal, sobre todo si tienes armarios construidos en pared.
- En el baño de la casa se puede poner un pequeño vaso o bolsita con arroz para absorber la humedad. El bicarbonato de sodio también sirve en estos casos.
- Se puede usar un poco de arroz para absorber la humedad del interior de los zapatos o zapatillas, sobre todo en los meses de verano o si transpiramos mucho.