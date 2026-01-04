Inicio Sociedad Moscas
Cómo ahuyentar a las moscas de casa usando una bolsa de plástico: repelente casero efectivo

Con pequeñas bolsas de plástico y algo más, las moscas pueden ser eliminadas completamente de tu casa. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Las moscas pueden ser ahuyentadas de tu casa de manera casera.

Las moscas son una de las plagas más presentes e invasivas en el verano, y son muchas las personas que buscan la forma de ahuyentarlas de casa. Lejos de utilizar a los clásicos productos químicos tradicionales, la solución puede estar en el mundo de lo casero.

Para realizar este repelente, todo lo que tienes que hacer es utilizar bolsas de plástico y llenarlas con agua para luego colgarlas en puertas y ventanas.

Las moscas son una de las plagas m&aacute;s comunes en verano.&nbsp;

Cómo ahuyentar a las moscas de casa utilizando bolsas de plástico

Usa bolsas de plástico transparentes y transparentes, llenándolas con agua hasta la mitad o tres cuartos. Puedes añadir además monedas de color cobre o papel aluminio arrugado para potenciar el efecto y aumentar la confusión en los insectos.

Lo que sucede y hace efectivo a este repelente es que el efecto de refracción de la luz en el agua confunde a las moscas debido a sus ojos complejos.

Aunque es un repelente muy tradicional y popular, la evidencia científica es mixta. Algunos estudios indican que puede no ser efectivo, especialmente sin luz solar directa. Por supuesto, es más efectivo cuando el sol incide directamente y provoca el deslumbramiento.

Puedes colocar monedas para potenciar el efecto de este repelente.&nbsp;

Ya lo sabes, si quieres eliminar la presencia de las moscas en tu casa, será mejor que prepares este repelente casero con bolsas de plástico y algo más.

Los riesgos de la presencia de las moscas en casa

  • Transmisión de Enfermedades: transportan bacterias, virus y parásitos en sus patas y cuerpo, facilitando infecciones como gastroenteritis, diarrea neonatal, amebiasis intestinal y tuberculosis.
  • Contaminación de Alimentos: debido a sus hábitos alimenticios (se posan en basura/heces y luego en la comida), transmiten patógenos al regurgitar saliva o defecar sobre los alimentos.
  • Riesgo de Infecciones Parasitarias: pueden transportar quistes de protozoarios y huevos de lombrices parásitas.
  • Picaduras y Alergias: ciertas especies, como la mosca de los establos, pueden causar picaduras dolorosas que derivan en lesiones, ronchas o reacciones alérgicas.
  • Rapidez de Infestación: las moscas domésticas se reproducen velozmente, pasando de huevo a adulto en solo siete días

