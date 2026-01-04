Cómo ahuyentar a las moscas de casa usando una bolsa de plástico: repelente casero efectivo

Lo que sucede y hace efectivo a este repelente es que el efecto de refracción de la luz en el agua confunde a las moscas debido a sus ojos complejos.

Aunque es un repelente muy tradicional y popular, la evidencia científica es mixta. Algunos estudios indican que puede no ser efectivo, especialmente sin luz solar directa. Por supuesto, es más efectivo cuando el sol incide directamente y provoca el deslumbramiento.

bolsas, monedas, plagas Puedes colocar monedas para potenciar el efecto de este repelente.

Ya lo sabes, si quieres eliminar la presencia de las moscas en tu casa, será mejor que prepares este repelente casero con bolsas de plástico y algo más.

Los riesgos de la presencia de las moscas en casa