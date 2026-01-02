Inicio Sociedad sal
Los jardineros no dan crédito: el truco casero de sal y romero para alejar plagas de las plantas

Con 2 ingredientes que seguramente tenés en la cocina, lograrás ponerle fin a las plagas del jardín

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Así podrás cuidar tus plantas de las plagas.

El mantenimiento de un jardín saludable no siempre requiere de pesticidas industriales que puedan comprometer la calidad del suelo o la seguridad de las mascotas. Una de las alternativas más innovadoras y sostenibles es una preparación de sal y romero, un truco casero que mantendrá a las plagas lejos de las plantas.

Cómo alejar las plagas de las plantas usando sal y romero: truco casero efectivo

Los jardineros no dan crédito con este método infalible para alejar insectos que atentan contra el bienestar de las plantas. Este recurso actúa como una barrera sensorial y física que aprovecha las propiedades repelentes del romero y la sal para mantener a raya las plagas.

La efectividad de esta preparación radica en la combinación de dos ingredientes que cualquiera tiene en casa: sal y romero. Con ellos podremos preparar una sal aromática que cuidará de la integridad de los ejemplares cultivados en el jardín. Este escudo olfativo confundirá a los insectos buscadores de alimento, alejándolos de las hojas más vulnerables.

planta plaga
Olvidate de las plagas gracias a este truco de jardinería.

Para elaborar este truco de jardinería utilizaremos sal gruesa o sal de grano, ya que su estructura física es más resistente a la humedad exterior y permite una liberación más lenta de los aromas. Además, unas ramitas de romero, cuyo olor mantendrá lejos a cualquier insecto.

El primer paso consistirá en dejar secar las ramas de romero al sol. Luego, en un mortero, triturarlas junto a la sal. Este paso es crucial, ya que la fricción ayuda a que los aceites esenciales de la hierba impregnen los cristales de sal, creando un producto homogéneo. Para potenciar el efecto, se pueden añadir unas gotas de aceite esencial de eucalipto o canela.

jardineria
El truco con sal y romero para alejar las plagas del jardín.

Luego simplemente tendremos que esparcir la sal aromática alrededor de las macetas o de la base de las plantas en el suelo. Es vital evitar el contacto directo de la sal con la raíz o el tallo, ya que una alta salinidad puede deshidratar a la propia especie. Luego de cada lluvia o riego profundo, es menester renovar la barrera aromática.

