Para limpiar superficies delicadas con manchas complejas, arreglar unos pantalones que te quedan grandes o preparar una receta de cocina, siempre es bueno buscar algún truco casero específico para ello. Los trucos caseros son procedimientos simples, por lo general baratos y seguros que sirven para arreglar, limpiar, repeler y reciclar.
El truco casero para afilar la tijera en pocos minutos usando sal fina
Con un truco casero y un vaso con sal puedes mantener las tijeras de costura, cocina, librería y jardín en perfecto estado
Es muy normal tener los cuchillos y tijeras de la casa sin afilar. Este tipo de objetos metálicos pierden filo por el uso y desgaste, pero siempre se pueden recuperar de alguna forma. Una tijera sin filo es un problema, sobre todo si intentamos cortar telas o papeles. Hoy te comparto un truco casero para mantener la tijera afilada, usando un poco de sal.
Paso a paso: el truco casero para afilar la tijera usando sal fina
Antes de realizar cualquier tipo de truco casero, es importante revisar el estado general de la tijera. Muchos elementos metálicos, sobre todo cuando son viejos, se suelen llenar de óxido con el paso del tiempo y sus engranajes se suelen soltar un poco. Realiza una limpieza previa de la tijera para eliminar el óxido, colocando la tijera en una solución de agua y vinagre.
También puedes revisar los tornillos y el movimiento general de la tijera, ajustar los tornillos y engrasar un poco para mejorar la movilidad. Es importante eliminar siempre el óxido de los metales con algún truco casero para alargar la vida útil de los objetos.
Para afilar la tijera vas a necesitar un vaso de sal fina. La sal y sus pequeños cristales sólidos afilan las láminas de metal por el propio roce. Para realizar este truco casero, coloca sal fina en un vaso lo bastante ancho e introduce la tijera. Realiza movimientos como si quisieras cortar hasta que la tijera recupere su filo.
Otra opción de truco casero para este mismo problema, consiste en enrollar una lámina de papel aluminio y realizar muchos cortes con la tijera en el aluminio. Este papel metálico afila muy bien la tijera y en pocos minutos.
Un truco casero y algo más: cómo evitar el óxido en la tijera
Para prevenir y evitar que la tijera se llene de óxido y humedad, es importante desinfectarla bien luego de cada uso, sobre todo las tijeras de jardinería que suelen estar en contacto con la humedad.
Limpia la tijera con una solución de agua y alcohol para desinfectar, seca con un papel descartable y guárdalas siempre en un espacio seco y ventilado para que no se acumule humedad. Además de vinagre, existen otros métodos caseros para eliminar el óxido. Frotar una papa cortada con sal puede ayudar a desprender esta sustancia anaranjada.