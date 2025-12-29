El truco casero para afilar la tijera en pocos minutos usando sal fina

También puedes revisar los tornillos y el movimiento general de la tijera, ajustar los tornillos y engrasar un poco para mejorar la movilidad. Es importante eliminar siempre el óxido de los metales con algún truco casero para alargar la vida útil de los objetos.

Para afilar la tijera vas a necesitar un vaso de sal fina. La sal y sus pequeños cristales sólidos afilan las láminas de metal por el propio roce. Para realizar este truco casero, coloca sal fina en un vaso lo bastante ancho e introduce la tijera. Realiza movimientos como si quisieras cortar hasta que la tijera recupere su filo.

Otra opción de truco casero para este mismo problema, consiste en enrollar una lámina de papel aluminio y realizar muchos cortes con la tijera en el aluminio. Este papel metálico afila muy bien la tijera y en pocos minutos.

Un truco casero y algo más: cómo evitar el óxido en la tijera

tijera oxidada Realiza limpiezas constantes de las tijeras para evitar que el óxido se acumule.

Para prevenir y evitar que la tijera se llene de óxido y humedad, es importante desinfectarla bien luego de cada uso, sobre todo las tijeras de jardinería que suelen estar en contacto con la humedad.

Limpia la tijera con una solución de agua y alcohol para desinfectar, seca con un papel descartable y guárdalas siempre en un espacio seco y ventilado para que no se acumule humedad. Además de vinagre, existen otros métodos caseros para eliminar el óxido. Frotar una papa cortada con sal puede ayudar a desprender esta sustancia anaranjada.