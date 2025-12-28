Truco casero: cómo abrir una sidra en Año Nuevo sin que el corcho salga disparado

Antes de realizar este truco casero y abrir la botella de sidra en Año Nuevo sin lastimar a alguien, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones que reducen la salida de gas de la botella.

Cuando la botella de sidra está bien fría, la presión interna es menor y por ende la fuerza con la que sale el corcho. Asegúrate de enfriar bien los espumantes antes de consumirlos.

Además, siempre que vayas a abrir una botella de este estilo, sin importar el truco casero que utilices, nunca hay que abrirla cerca de alguien o apuntando a los invitados. También es importante controlar la salida del corcho de la sidra para que no se pierda la espuma y el contenido desborde.

Ahora sí, ya puedes realizar este truco casero. Seguramente has notado que las bebidas, como la sidra o similares, traen un alambre metálico que rodea el corcho, cubierto por el papel aluminio.

Para abrir una sidra de forma segura, una vez que retires el papel, enrolla la cubierta de alambre por debajo del corcho y utiliza la parte superior del metal para ejercer fuerza y abrir la sidra, tal como se ve en el video.

Para realizar este truco casero, lo recomendable es sostener bien la sidra del cuello de la botella y ejercer una presión controlada del alambre atado al corcho.

Un truco casero y algo más: cuál es la historia y origen de la sidra

La sidra es una bebida milenaria de sabor dulce y textura espumosa que nació hace cientos de años. La fermentación de frutas en Asia Menor sentó las bases de la sidra moderna.

brindis con sidra La sidra es una bebida antigua, cargada de historia y curiosidades.

Los griegos y los romanos consumían bebidas de frutas fermentadas a las que llamaban sikera o sicera. En la Edad Media las culturas celtas y romanas elaboraban sidra que era ampliamente consumida en regiones donde el vino era menos accesible.

En el siglo XIX Y XX la sidra se comenzó a producir de manera industrial en España y comercializar al resto del mundo. Hoy la sidra acompaña mesas navideñas, cenas de año nuevo, celebraciones y momentos especiales de brindis.