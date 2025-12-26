Los sándwiches de miga son el gran atractivo de Navidad y de Año Nuevo, pero a pesar de ser del gusto de todos, siempre algunos quedan para los días siguientes, aunque no todos saben conservarlos como se debe.
Cómo conservar los sándwiches de miga varios días sin que pierdan su sabor y su frescura
Lo primero que hay que saber es que aquellos sándwiches de miga que quedaron de Navidad, no van a llegar a Año Nuevo, pero pueden tirar unos días más si se sabe cómo guardarlos.
Cómo guardar los sándwiches de miga para que no se echen a perder
Para que los sándwiches de miga se mantengan correctamente, conserven su sabor y no se echen a perder, el truco casero consiste en envolverlos con un repasador húmedo y limpio, o con papel de cocina que los cubra en su totalidad.
En el caso de que los sándwiches tengan alimentos perecederos como mayonesa, es aconsejable que se los mantenga en ambientes con una temperatura alrededor de los 5°C.
Además, se pueden tener en cuenta otros consejos como:
- Dividirlos en porciones individuales para que sea más fácil sacarlos cuando sea necesario.
- Colocar una hoja de papel de aluminio o film transparente entre cada sándwich para que no se peguen.
- Etiquetar los sándwiches con la fecha en la que fueron hechos, para saber cuánto tiempo llevan guardados.
Cuántos sándwiches de miga se comen por persona
Lo primero que se tiene que tomar en cuenta para saber cuántos sándwiches de miga son por persona es saber cuánta comida habrá y cuántos serán los invitados. Esto se debe a que el resto de la comida y la cantidad que haya puede jugar a favor a tener que llevar menos sándwiches de miga.
Igualmente, se calcula que en la cena de Navidad, cada comensal come entre dos o tres sándwiches de miga. No obstante, para no quedarse corto siempre hay que calcular hacia arriba y pensar en que pueden ser 4 o 5 por persona.