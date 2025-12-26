¿A qué edad es recomendable dejar de conducir un auto?

El análisis destaca que no hay que restringir injustificadamente la edad para conducir, ni se puede conducir cuando existe un peligro para uno mismo o para los demás. Además hace hincapié en que es fundamental una comunicación abierta entre los adultos mayores con su entorno y los especialistas médicos, ya que dejar de conducir sigue siendo un tema difícil por las variables socioemocionales que influyen.

¿A qué edad es aconsejable dejar de manejar autos y por qué?

El estudio de Mapfre refleja que el 45% de los exconductores mayores reconoce haber dejado de conducir de manera sugerida o forzada por las personas de su entorno y no de manera voluntaria.

Las razones principales que llevaron a dejar de conducir se relaciona con:

Sus condiciones médicas (41%).

Problemas de memoria (36%).

Dificultades para conducir el vehículo (32%).

Diagnóstico de demencia (23%).

De acuerdo con la investigación, las respuestas difieren cuando son los familiares los que responden:

Un 74% de ellos asegura que el mayor ha dejado la conducción de forma involuntaria, principalmente por problemas cognitivos (61%).

Deficiencias en la conducción y malas condiciones físicas (35%).

Diagnóstico de demencia (17%).

Obviamente, la dificultad que dejar de manejar trae aparejada es la falta de autonomía y pérdida de independencia que genera sobre la persona que ya no estará tras el volante.

“Ya no soy el mismo”, “mi familia ya no confía en mí”, y “ya no sirvo para nada”. De esta manera dicen sentrise muchos mayores cuando dicen adiós a las llaves según la investigación realizada a un grupo de casi 50 personas que ha experimentado un proceso de cese de la conducción. De todos los los casos estudiados, el 41% lo vive de forma negativa.

A que edad dejar de conducir 1 Las personas deben ser sinceras con el médico para ver si su estado de salud les permite seguir conduciendo un auto.

Según la muestra analizada por Mapfre, las personas dejan de conducir, en promedio, a los 75 años por distintas razones médicas enumeradas más arriba en esta nota.

Para evitar riesgos al volante, desde la fundación recomiendan a las personas mayores: