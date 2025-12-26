Si bien es relativo al estado de salud de cada persona, la edad de los conductores es un factor a tener en cuenta para la seguridad vial y evitar accidentes. A medida que hombres y mujeres envejecen, el deterioro cognitivo aumenta a la hora de comandar un automotor. Por esto muchos se preguntan ¿a qué edad es recomendable dejar de conducir un auto?.
Un estudio realizado por la compañía aseguradora europea Mapfre, estableció un promedio a partir del cual es más riesgoso que una persona esté tras el volante.
El estudio fue realizado en conjunto por la Fundación Mapfre y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona, España). Luego fue difundido por la Dirección General de Tráfico (DGT) del país europeo.
El análisis destaca que no hay que restringir injustificadamente la edad para conducir, ni se puede conducir cuando existe un peligro para uno mismo o para los demás. Además hace hincapié en que es fundamental una comunicación abierta entre los adultos mayores con su entorno y los especialistas médicos, ya que dejar de conducir sigue siendo un tema difícil por las variables socioemocionales que influyen.
¿A qué edad es aconsejable dejar de manejar autos y por qué?
El estudio de Mapfre refleja que el 45% de los exconductores mayores reconoce haber dejado de conducir de manera sugerida o forzada por las personas de su entorno y no de manera voluntaria.
Las razones principales que llevaron a dejar de conducir se relaciona con:
- Sus condiciones médicas (41%).
- Problemas de memoria (36%).
- Dificultades para conducir el vehículo (32%).
- Diagnóstico de demencia (23%).
De acuerdo con la investigación, las respuestas difieren cuando son los familiares los que responden:
- Un 74% de ellos asegura que el mayor ha dejado la conducción de forma involuntaria, principalmente por problemas cognitivos (61%).
- Deficiencias en la conducción y malas condiciones físicas (35%).
- Diagnóstico de demencia (17%).
Obviamente, la dificultad que dejar de manejar trae aparejada es la falta de autonomía y pérdida de independencia que genera sobre la persona que ya no estará tras el volante.
“Ya no soy el mismo”, “mi familia ya no confía en mí”, y “ya no sirvo para nada”. De esta manera dicen sentrise muchos mayores cuando dicen adiós a las llaves según la investigación realizada a un grupo de casi 50 personas que ha experimentado un proceso de cese de la conducción. De todos los los casos estudiados, el 41% lo vive de forma negativa.
Según la muestra analizada por Mapfre, las personas dejan de conducir, en promedio, a los 75 años por distintas razones médicas enumeradas más arriba en esta nota.
Para evitar riesgos al volante, desde la fundación recomiendan a las personas mayores:
- Pasar por todos los chequeos psicofísicos necesarios para la renovación del permiso de conducir.
- Hacer caso a las recomendaciones de los médicos.
- Viajar acompañados siempre que sea posible.
- No usar el auto en hora pico ni en condiciones meteorológicas adversas ni horarios nocturnos.
- Ser conscientes de los efectos de los medicamentos que se están tomando y sus posibles implicaciones en la conducción.