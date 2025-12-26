Inicio Sociedad baño
Cómo eliminar el olor a pis del baño: el truco que nunca falla

¿Has sentido alguna vez que tu baño huele mal a pesar de limpiarlo con frecuencia?, a continuación te brindamos un truco para solucionar este problema

Paula Alonso
Realizá esta mezcla con ingredientes naturales y eliminá el mal olor del baño

Realizá esta mezcla con ingredientes naturales y eliminá el mal olor del baño

En el baño siempre suelen sentirse con mayor frecuencia e intensidad los malos olores causados por la humedad, la orina, la suciedad, etc.

Si sientes que el baño tiene mucho olor a pis, y no sabes cómo eliminarlo por completo, te invitamos a seguir leyendo esta nota y a poner en práctica el truco que te enseñaremos a continuación.

¿Por qué aparece el olor a pis en el baño?

A pesar de que limpies el baño regularmente, el olor a pis puede persistir por varias razones:

  • Acumulación de residuos en los bordes del inodoro.
  • Falta de ventilación.
  • Fugas en el inodoro o alrededor.
  • Uso de productos que enmascaran pero no eliminan el olor.
Baño
En muchas ocasiones los productos de limpieza enmascaran el mal olor, pero no limpian.

En muchas ocasiones los productos de limpieza enmascaran el mal olor, pero no limpian.

¿Cómo eliminar el olor a pis del baño?

Materiales

  • 1 taza de vinagre blanco
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio
  • 5 clavos de olor
  • 1 taza de agua caliente
  • Un envase con atomizador

El primer paso consiste en mezclar el vinagre blanco con el bicarbonato hasta que haga espuma. A continuación, añade la taza de agua caliente y los clavos de olor.

Vierte toda la mezcla en el atomizador, y rocía el inodoro con la preparación. También puedes aplicar esta mezcla en las juntas y rincones del baño. Deja actuar por unos 10 minutos, y luego limpia todo con un trapo seco.

Este truco de limpieza neutraliza el mal olor y deja un aroma suave y fresco. Además, los clavos de olor tienen propiedades antibacterianas y aromáticas naturales.

Baño escobilla
Algunos ingredientes naturales ayudan a limpiar el baño y todas sus superficies.

Algunos ingredientes naturales ayudan a limpiar el baño y todas sus superficies.

Además de limpiar el baño, te aconsejamos comenzar a realizar las siguientes prácticas para mantener todo impecable.

  • Ventilación diaria: abre la ventana o la puerta al menos 15 minutos cada mañana.
  • Limpia debajo del asiento del inodoro: allí se acumulan muchas bacterias invisibles.
  • Cambia las toallas regularmente: las toallas húmedas también pueden generar mal olor en el baño.
  • Coloca bicarbonato en una bolsita de tela: actúa como ambientador natural.

