Cómo eliminar el olor a pis del baño: el truco que nunca falla

Acumulación de residuos en los bordes del inodoro.

Falta de ventilación.

Fugas en el inodoro o alrededor.

Uso de productos que enmascaran pero no eliminan el olor.

Baño En muchas ocasiones los productos de limpieza enmascaran el mal olor, pero no limpian.

¿Cómo eliminar el olor a pis del baño?

Materiales

1 taza de vinagre blanco

1 cucharada de bicarbonato de sodio

5 clavos de olor

1 taza de agua caliente

Un envase con atomizador

El primer paso consiste en mezclar el vinagre blanco con el bicarbonato hasta que haga espuma. A continuación, añade la taza de agua caliente y los clavos de olor.

Vierte toda la mezcla en el atomizador, y rocía el inodoro con la preparación. También puedes aplicar esta mezcla en las juntas y rincones del baño. Deja actuar por unos 10 minutos, y luego limpia todo con un trapo seco.

Este truco de limpieza neutraliza el mal olor y deja un aroma suave y fresco. Además, los clavos de olor tienen propiedades antibacterianas y aromáticas naturales.

Baño escobilla Algunos ingredientes naturales ayudan a limpiar el baño y todas sus superficies.

Además de limpiar el baño, te aconsejamos comenzar a realizar las siguientes prácticas para mantener todo impecable.