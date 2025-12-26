Cómo eliminar el olor a pis del baño: el truco que nunca falla

En el baño siempre suelen sentirse con mayor frecuencia e intensidad los malos olores causados por la humedad, la orina, la suciedad, etc.
Si sientes que el baño tiene mucho olor a pis, y no sabes cómo eliminarlo por completo, te invitamos a seguir leyendo esta nota y a poner en práctica el truco que te enseñaremos a continuación.
¿Por qué aparece el olor a pis en el baño?
A pesar de que limpies el baño regularmente, el olor a pis puede persistir por varias razones:
- Acumulación de residuos en los bordes del inodoro.
- Falta de ventilación.
- Fugas en el inodoro o alrededor.
- Uso de productos que enmascaran pero no eliminan el olor.
¿Cómo eliminar el olor a pis del baño?
Materiales
- 1 taza de vinagre blanco
- 1 cucharada de bicarbonato de sodio
- 5 clavos de olor
- 1 taza de agua caliente
- Un envase con atomizador
El primer paso consiste en mezclar el vinagre blanco con el bicarbonato hasta que haga espuma. A continuación, añade la taza de agua caliente y los clavos de olor.
Vierte toda la mezcla en el atomizador, y rocía el inodoro con la preparación. También puedes aplicar esta mezcla en las juntas y rincones del baño. Deja actuar por unos 10 minutos, y luego limpia todo con un trapo seco.
Este truco de limpieza neutraliza el mal olor y deja un aroma suave y fresco. Además, los clavos de olor tienen propiedades antibacterianas y aromáticas naturales.
Además de limpiar el baño, te aconsejamos comenzar a realizar las siguientes prácticas para mantener todo impecable.
- Ventilación diaria: abre la ventana o la puerta al menos 15 minutos cada mañana.
- Limpia debajo del asiento del inodoro: allí se acumulan muchas bacterias invisibles.
- Cambia las toallas regularmente: las toallas húmedas también pueden generar mal olor en el baño.
- Coloca bicarbonato en una bolsita de tela: actúa como ambientador natural.