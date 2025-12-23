Inicio Sociedad Perfume
Cómo preparar un perfume casero para que el baño de casa huela siempre bien

Cada vez son más las personas que optan por soluciones caseras para aromatizar el hogar, y este perfume es una gran alternativa

Paula García
Existen múltiples alternativas para aromatizar el hogar. 

En la actualidad las familias optan por buscar soluciones caseras para mantener el ambiente fresco del hogar sin recurrir a productos industriales. Son opciones económicas ya que requieren ingredientes accesibles que suelen estar en el almacén de casa, y además permiten personalizar los perfumes según los gustos de cada uno.

El baño es uno de los espacios más problemáticos a la hora de aromatizar, ya que acumula humedad que se transforma en mal olor. Esta situación impulsa a recurrir a desodorantes de ambiente y difusores comerciales, aunque la corta duración de estos productos y la preocupación por los compuestos químicos que contienen han motivado una búsqueda de alternativas más saludables y sostenibles.

Allí es donde aparecen los aromatizadores y perfumes caseros. Estas alternativas reducen el consumo de aerosoles y envases plásticos desechables, cuidando el medio ambiente. Además, si utilizan aceites esenciales como lavanda o eucalipto, ofrecen efectos terapéuticos como relajación, mejora del sueño o energía.

lavanda y vinagre
El aceite esencial de lavanda es un extracto natural de la flor de lavanda que tiene un aroma floral y herb&aacute;ceo, y es valorado por sus propiedades relajantes.

A continuación, te enseñamos qué ingredientes necesitas y cómo es el procedimiento para realizar un perfume casero a medida para tu baño. Si no tienes algún ingrediente, puedes cambiarlo por otro que sea de tu preferencia.

Ingredientes para hacer un perfume casero para baño

  • Dos sobres de gelatina sin sabor.
  • 200 ml de agua caliente.
  • Una cucharadita de sal.
  • 15 gotas de aceite esencial.
  • Colorante natural (opcional).

Para empezar calienta 200 ml de agua en una cacerola hasta que esté bien caliente, pero sin que llegue a hervir. Coloca el agua en un recipiente resistente y añade dos sobres de gelatina sin sabor. Mezcla bien durante unos minutos, asegurándote de que la gelatina se disuelva por completo y no queden grumos.

Una vez integrada la gelatina, incorpora una cucharadita de sal. Este paso es clave, ya que ayuda a conservar el perfume por más tiempo y potencia la liberación del aroma. Luego, suma 15 gotas del aceite esencial que más te guste y mezcla suavemente. Si quieres darle un toque decorativo, puedes agregar unas gotas de colorante natural, aunque no es necesario.

perfume casero
El aroma de este perfume casero depende del aceite esencial que le a&ntilde;adas.&nbsp;

Por último, vuelca la preparación en pequeños frascos o recipientes abiertos y deja reposar a temperatura ambiente hasta que solidifique. Coloca el perfume casero en el baño, preferentemente cerca del inodoro o el lavabo, y disfruta de un ambiente perfumado de forma natural.

