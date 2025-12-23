Cómo preparar un perfume casero para que el baño de casa huela siempre bien

lavanda y vinagre El aceite esencial de lavanda es un extracto natural de la flor de lavanda que tiene un aroma floral y herbáceo, y es valorado por sus propiedades relajantes.

A continuación, te enseñamos qué ingredientes necesitas y cómo es el procedimiento para realizar un perfume casero a medida para tu baño. Si no tienes algún ingrediente, puedes cambiarlo por otro que sea de tu preferencia.

Ingredientes para hacer un perfume casero para baño

Dos sobres de gelatina sin sabor.

200 ml de agua caliente.

Una cucharadita de sal.

15 gotas de aceite esencial.

Colorante natural (opcional).

Para empezar calienta 200 ml de agua en una cacerola hasta que esté bien caliente, pero sin que llegue a hervir. Coloca el agua en un recipiente resistente y añade dos sobres de gelatina sin sabor. Mezcla bien durante unos minutos, asegurándote de que la gelatina se disuelva por completo y no queden grumos.

Una vez integrada la gelatina, incorpora una cucharadita de sal. Este paso es clave, ya que ayuda a conservar el perfume por más tiempo y potencia la liberación del aroma. Luego, suma 15 gotas del aceite esencial que más te guste y mezcla suavemente. Si quieres darle un toque decorativo, puedes agregar unas gotas de colorante natural, aunque no es necesario.

perfume casero El aroma de este perfume casero depende del aceite esencial que le añadas.

Por último, vuelca la preparación en pequeños frascos o recipientes abiertos y deja reposar a temperatura ambiente hasta que solidifique. Coloca el perfume casero en el baño, preferentemente cerca del inodoro o el lavabo, y disfruta de un ambiente perfumado de forma natural.