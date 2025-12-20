Dile adiós al mal olor del baño con este perfume casero fresco y económico

desodorante de ambiente Deja de usar el típico desodorante de ambiente y prepara un perfume casero con fragancia personalizada.

Perfume casero de baño

Una taza de agua destilada o hervida.

Una cucharada de alcohol del 95°.

Cáscara de pomelo o mandarina.

Una ramita de romero fresco.

Diez gotas de aceite esencial de jazmín o lavanda.

Frasco con atomizador.

El paso a paso es bastante simple, primero tienes que colocar el agua en un frasco de vidrio y agregar la cáscara de pomelo o mandarina junto con el romero. Deja reposar la mezcla durante 12 horas para que el agua absorba los aromas naturales.

Después, tienes que colar el líquido para retirar los restos de las hierbas. Puedes utilizar un filtro de café o un colador, lo que tengas en casa. Añade la cucharada de alcohol, que ayuda a fijar el perfume y prolonga su duración en el ambiente.

Agrega las gotas de aceite esencial y mezcla suave

spray rociador Con este perfume tu baño olerá siempre fresco.

mente. El jazmín aporta un aroma limpio y elegante, mientras que la lavanda refuerza la sensación de frescura y calma. Pasa la preparación al frasco con atomizador y usalo en el aire, sobre las cortinas de baño o cerca del inodoro, evitando superficies muy delicadas.

Este perfume casero para baño es económico, fácil de hacer y deja un aroma fresco, natural y distinto. Además, es perfecto para usar todos los días sin saturar el ambiente.