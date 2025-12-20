Dile adiós al mal olor del baño con este perfume casero fresco y económico

El baño es uno de los ambientes del hogar que más rápido se impregna de mal olor. La humedad constante, la falta de ventilación, los textiles absorben olores con facilidad y la acumulación de bacterias hacen que los aromas desagradables aparezcan incluso después de limpiar. En estas situaciones lo ideal es utilizar un perfume casero.
Además de hacer una limpieza semanal profunda, es clave sumar un ambientador que tenga la capacidad de neutralizar los malos olores y deje una sensación de frescura duradera. Una buena alternativa es preparar un perfume casero para baño, económico, natural y con un aroma original.
A continuación, te compartimos una receta creativa que no es la típica de vinagre con bicarbonato y cítricos. Toma nota si quieres mantener el baño con olor a limpio todo el día.
Perfume casero de baño
- Una taza de agua destilada o hervida.
- Una cucharada de alcohol del 95°.
- Cáscara de pomelo o mandarina.
- Una ramita de romero fresco.
- Diez gotas de aceite esencial de jazmín o lavanda.
- Frasco con atomizador.
El paso a paso es bastante simple, primero tienes que colocar el agua en un frasco de vidrio y agregar la cáscara de pomelo o mandarina junto con el romero. Deja reposar la mezcla durante 12 horas para que el agua absorba los aromas naturales.
Después, tienes que colar el líquido para retirar los restos de las hierbas. Puedes utilizar un filtro de café o un colador, lo que tengas en casa. Añade la cucharada de alcohol, que ayuda a fijar el perfume y prolonga su duración en el ambiente.
Agrega las gotas de aceite esencial y mezcla suave
mente. El jazmín aporta un aroma limpio y elegante, mientras que la lavanda refuerza la sensación de frescura y calma. Pasa la preparación al frasco con atomizador y usalo en el aire, sobre las cortinas de baño o cerca del inodoro, evitando superficies muy delicadas.
Este perfume casero para baño es económico, fácil de hacer y deja un aroma fresco, natural y distinto. Además, es perfecto para usar todos los días sin saturar el ambiente.