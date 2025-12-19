Cómo hacer el perfume casero más delicioso para tu hogar

ambientadores para el hogar

Perfume casero

Flores frescas o secas de jazmín .

Cáscara de mandarina.

Té blanco en hebras.

Pimienta rosa ligeramente machacada.

Alcohol del 95°.

Una cucharadita de miel clara.

Primero tienes que colocar las flores de jazmín en un frasco de vidrio limpio. Aplastalas apenas con una cuchara para que liberen su aroma, pero sin hacerlas puré. Agrega el té blanco y la pimienta rosa, y de esta forma el jazmín aportará una nota floral, el té suavidad elegante y la pimienta un toque inesperado, casi rosado.

Suma la cáscara de mandarina, que aporta un brillo cítrico, pero más íntimo que el limón, y un poco de miel que añade una dulzura tibia y nada empalagosa. Luego, mezcla despacio para que los ingredientes se integren.

Cubre todos los ingredientes alcohol hasta tapar bien la mezcla. Cierra el frasco y dejalo macerar en un lugar oscuro durante al menos 10 días. Cada dos días, agitá suavemente el recipiente, como si lo despertaras.

jazmin

Cuando el aroma te resulte equilibrado, filtra el líquido con una tela o filtro de café y pasalo a un frasco limpio. Recuerda agitar el perfume antes de utilizarlo en cortinas, acolchados, toallas y más.

Trucos extra para que tu casa mantenga buen aroma