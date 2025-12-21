El árbol perfumado que da un ingrediente milenario para el cuidado de la piel

Tener un árbol en el jardín va mucho más allá que pensar en lo estético. Mejoran la calidad del aire, regulan la temperatura y crean espacios de calma que impactan directamente en el bienestar cotidiano. Además, aportan sombra, atraen polinizadores como las abejas o los colibríes, entre otros beneficios.
Cuando el árbol elegido desprende un perfume fresco, las gracias se multiplican. El aroma natural transforma el jardín en un espacio único y agradable, así que te invita a pasar más tiempo allí, conectando y estimulando los sentidos. Dentro de este universo existen miles de especies, pero en este artículo hablaremos de uno en particular.
El árbol de benjuí (Styrax benzoin) es originario del sudeste asiático y de Sudamérica, y es conocido por su resina aromática, utilizada desde hace siglos en cosmética, en la perfumería y en la medicina tradicional. De su tronco se extrae una savia que, cuando se solidifica desprende un perfume cálido y dulce muy característico.
El benjuí es un árbol de porte mediano que cuenta con hojas verdes brillantes y unas pequeñas florecillascolor blanco o crema. Sus flores son delicadas y ligeramente perfumadas, aunque el aroma más intenso proviene de su resina. Puede cultivarse directamente en el sustrato del jardín, aunque en sus primeros años también puede adaptarse a macetas grandes para espacios interiores bien iluminados.
Cuidados básicos del árbol
Según revela Infojardín, este árbol puede ser cultivado por un novato de la jardinería, ya que requiere un mantenimiento mínimo. El benjuí necesita riegos regulares pero moderados. Lo ideal es aplicar agua cuando la capa superficial del sustrato esta seca, evitando siempre el encharcamiento. Prefiere suelos sueltos, fértiles y con buen drenaje, ricos en materia orgánica.
Este árbol requiere buena luz natural, con sol filtrado o semisombra. Tolera el sol directo en climas templados, pero agradece protección en las horas más intensas. En lo que respecta a la poda debe realizarse de forma ligera, preferentemente a fines del invierno, solo para eliminar ramas secas o dar una buena forma.