El árbol perfumado que da un ingrediente milenario para el cuidado de la piel

ramas de benjui Este árbol puede crecer hasta 20 metros si se adapta bien al entorno.

El benjuí es un árbol de porte mediano que cuenta con hojas verdes brillantes y unas pequeñas florecillascolor blanco o crema. Sus flores son delicadas y ligeramente perfumadas, aunque el aroma más intenso proviene de su resina. Puede cultivarse directamente en el sustrato del jardín, aunque en sus primeros años también puede adaptarse a macetas grandes para espacios interiores bien iluminados.

Cuidados básicos del árbol

Según revela Infojardín, este árbol puede ser cultivado por un novato de la jardinería, ya que requiere un mantenimiento mínimo. El benjuí necesita riegos regulares pero moderados. Lo ideal es aplicar agua cuando la capa superficial del sustrato esta seca, evitando siempre el encharcamiento. Prefiere suelos sueltos, fértiles y con buen drenaje, ricos en materia orgánica.

arbol de benjui Las flores del benjuí tienen pétalos blancos que se agrupan en racimos.

Este árbol requiere buena luz natural, con sol filtrado o semisombra. Tolera el sol directo en climas templados, pero agradece protección en las horas más intensas. En lo que respecta a la poda debe realizarse de forma ligera, preferentemente a fines del invierno, solo para eliminar ramas secas o dar una buena forma.