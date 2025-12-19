Ni magnolia ni glicina: el árbol que tiene una cascada de flores doradas y te deleitará con su perfume

tunel de flores amarillas Este árbol ornamental es famoso por sus espectaculares cascadas de flores amarillas en primavera.

Su floración se forma a partir de racimos de pequeñas flores con cinco pétalos libres y cuatro iguales, y uno más grande con el borde crenado. Además, poseen unas estructuras llamadas elaióforos, que liberan una especie de aceite que atrae a las abejas.

Cuidados del árbol de la cadena dorada

Los expertos de The Spruce revelan que esta planta requiere un clima templado y un lugar en el jardín de pleno sol. En temperaturas más cálidas hay que escoger un sitio con sombra parcial, ya que se pueden quemar las hojas a pleno sol.

El árbol de la cadena de oro crece bien en la mayoría de los tipos de suelo, pero lo ideal es que tenga alto contenido de materia orgánica. Un buen drenaje es crucial, aunque se adapta a diversos pH, desde ligeramente alcalino hasta ácido.

Laburnum anagyroides El Laburnum anagyroides es conocido como lluvia de oro o código.

El árbol requiere una humedad media y es relativamente tolerante a la sequía. Sin embargo, hay que asegurese de que el agua no se encharque en la base, ya que no prospera en agua estancada y es susceptible a la pudrición de las raíces.