La Navidad en Mendoza se vive con árboles decorados, villancicos, la "Misa Criolla" y muchas ferias de regalos

Árbol de Navidad en la plaza Independencia 1 Uno de los árboles de Navidad que instaló la Ciudad de Mendoza está en la plaza Independencia. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

La Navidad habita también en espacios públicos

El corazón de las ciudades parece latir con fuerza mediante programaciones que iluminan el centro y convierten a las plazas en verdaderos escenarios de Navidad. Allí los villancicos se mezclan con el aroma de comidas típicas, las vidrieras se visten de fiesta y la tradición dialoga con propuestas contemporáneas que ponen en valor la identidad local y el trabajo colectivo.

Pero la celebración no se concentra en un solo punto. En barrios, parques y espacios verdes, las ferias de emprendedores y artesanos se multiplican como una invitación al consumo consciente y al regalo de Papá Noel con sentido. Cada stand cuenta una historia, cada objeto refleja un oficio y cada compra se transforma en un gesto de apoyo a la economía social y al talento mendocino.

Así, la magia de la Navidad se despliega como un mapa de experiencias posibles: escuchar un concierto bajo las estrellas, elegir un juguete hecho a mano, compartir una mesa al aire libre o simplemente dejarse llevar por el clima festivo. Una agenda amplia y diversa que convierte a Mendoza en un territorio de celebración, encuentro y comunidad, donde las fiestas se viven más allá del calendario.

Árboles decorados y música en vivo para recrear una Ciudad Navideña

El espíritu navideño ya se vive en la Ciudad de Mendoza con la instalación de dos árboles emblemáticos que marcan el inicio de una nutrida programación cultural y solidaria. Uno de ellos se alza en la Peatonal Sarmiento, con un estilo clásico y tradicional: nueve metros de altura, follaje verde, adornos en tonos dorado, rojo y verde, e iluminación con mangueras de luz que acompañan el recorrido diario de vecinos y turistas.

En tanto, el árbol de la plaza Independencia propone una mirada contemporánea y simbólica. Con 12 metros de altura, fue realizado íntegramente por personal de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza con materiales reciclados y representa, desde su diseño, la metáfora de una ciudad que abraza. Identidad, creatividad y compromiso ambiental se conjugan en esta pieza que funciona como eje visual de la agenda de diciembre.

Entre las fechas destacadas se encuentra el encendido oficial de luces del árbol de Navidad ubicado en la plaza Independencia, que será este sábado en la apertura del especial Ciudad Navideña. Mientras que hasta este viernes se desarrolla el Recorrido Navideño, con la presencia de Papá Noel y flashmob en distintos puntos del microcentro. Hasta el sábado la Peatonal Sarmiento también será escenario de la tradicional acción Pan Dulce Solidario.

Orquesta Escuela Municipalidad de San Martín - director Hugo Arcidiácono Bajo la dirección del maestro Hugo Arcidiácono, la Orquesta de San Martín se presenta el domingo en la plaza Independencia. Foto: Gentileza Orquesta-Escuela MGSM

La plaza Independencia se transformará en una verdadera Ciudad Navideña este sábado 20 y domingo 21, desde las 19.30 hasta la medianoche, con acceso sin costo. Ambas jornadas ofrecerán música en vivo, gastronomía, arte y actividades para toda la familia. El sábado, el inicio estará marcado por intervenciones teatrales en el Teatrino, seguido de un corredor festivo con patio de comidas, Paseo de las Artes y espacios dedicados a los regalos navideños.

En el escenario principal se presentará la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza junto a cantantes invitados, los coros municipales y la soprano Griselda López Zalba. Papá Noel será parte del encuentro y protagonizará el esperado encendido del árbol.

La Sparkling y la Orquesta de San Martín celebran la Navidad en la plaza

La celebración continuará este domingo 21 con una segunda noche artística en la plaza Independencia que tendrá como atractivo central el concierto de la Sparkling Big Band y la participación especial de la Orquesta-Escuela MGSM de la Municipalidad de San Martín, dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono.

Lejos de un repertorio navideño que usualmente se encuadra en villancicos, la Orquesta-Escuela MGSM viene invitada a la Ciudad de Mendoza para festejar también sus 15 años de vida y lo hará en clave de rock con su espectáculo "Rapsodia para bohemios".

La propuesta de la Ciudad de Mendoza se completa con el Concurso de Vidrieras y Decoración Navideña, cuyos ganadores -con premios de 2 y 1 millón de pesos- se anunciarán el domingo en la plaza, y con el programa Comprá en las Fiestas, vigente hasta el 6 de enero, que incentiva el consumo local con sorteos de paquetes turísticos para compras superiores a $25.000.

La “Misa Criolla” no puede faltar en Navidad

Por su lado, Guaymallén propone una celebración de fuerte identidad cultural con el concierto “Misa Criolla, Navidad Nuestra”. La cita será el lunes 22, a las 20.30, en la explanada de la Parroquia Sagrada Familia (Libertad 719, Villa Nueva), con entrada libre y gratuita.

El espectáculo estará a cargo de Guaymallén Coral, organismo artístico municipal dirigido por Javier Rodríguez, junto a músicos invitados. El repertorio se desarrollará en tres momentos: un recorrido por el folclore popular argentino; la serie de villancicos “Navidad Nuestra”, de Ariel Ramírez y Félix Luna; y la emblemática “Misa Criolla”, obra que fusiona la liturgia con ritmos tradicionales latinoamericanos.

Guaymallen Coral - coro municipal Guaymallén Coral con el gran cantante Javier Rodríguez y músicos de primer nivel invitados harán la "Misa Criolla, Navidad Nuestra". Foto: Gentileza Municipalidad de Guaymallén

Participarán Daniel Morcos (piano), Oscar Puebla (guitarras), Pablo Quiroga (batería y percusión), Mauricio Achem (bajo), Matías Hernández (charango y aerófonos) y Nicolás Diez (acordeón y teclados), con la participación de Alejandra Marengo en la dirección coral. La propuesta invita a vivir la Navidad desde la música en un nuevo renacer de la obra de Ramírez que resulta infalible para esta época del año.

Estas emblemáticas obras de Ariel Ramírez sonará también en la Explanada de la Legislatura de Mendoza el martes 23, a las 20, con acceso gratuito. Para la ocasión, Guaymallén Coral se unirá a las voces del Coro de la Legislatura de Mendoza al interpretar un emotivo repertorio integrado por la "Misa Criolla" y "Navidad Nuestra", bajo la dirección de los maestros Carlos Mendez y Javier Rodríguez, con la participación de solistas invitados.

Ferias navideñas y emprendedores en plazas y barrios

Las ferias de emprendedores dedicadas a regalos de Navidad copan durante todo el mes las plazas, los parques y espacios públicos de cada rincón de Mendoza.

Por ejemplo, desde este viernes y hasta el martes 23, de 18 a 0, el Paseo de la Fuente del Rosedal en el Parque General San Martín será sede de la Feria del Regalo Mansa. Organizada por la Dirección de Economía Social provincial, reunirá a más de 250 emprendedores y artesanos de toda la provincia con productos de la economía social: juguetes, indumentaria, decoración, artesanías, cosmética natural y más. Habrá shows en vivo y patio de comidas durante las cinco jornadas.

En la misma fecha del viernes al martes, la plaza mayor Tomás Godoy Cruz de ese departamento del Gran Mendoza será escenario del Mercado de Emprendedores GC, que funcionará de 10 a 23 en la esquina de Rivadavia y Colón. Con entrada gratuita, la feria contará con la participación de unos 60 emprendedores locales que ofrecerán indumentaria, accesorios, juguetes, cerámica, madera, cestería y diseño. La iniciativa promueve el comercio justo, el consumo consciente y el fortalecimiento de la economía social.

Mansa - Feria de Regalos en el Parque San Martín - emprendedores - juguetes para Navidad Mansa Feria de Regalos se instala en el Parque San Martín con ofertas para Papá Noel. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Las Heras, por su parte, despliega una extensa agenda de ferias municipales que buscan ser inclusivas y le dan forma al ciclo Sueños Navideños. La plaza Marcos Burgos (ubicada frente a la Municipalidad), los viernes y sábados, de 18 a 0, alberga la Peatonal Navideña con artesanos locales. Y el Parque de la Familia suma propuestas gastronómicas con la Feria Sabor y Sonido, los viernes y sábados de 14.30 a 21, y la Feria de Economía Circular, los sábados y domingos en el mismo horario.

El cierre de la festividad en Las Heras llegará con la Feria Sueños Navideños, del lunes 22 al miércoles 24, en el Predio Los Pescadores, con Papá Noel, juegos, música y actividades para toda la familia.