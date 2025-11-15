Durante noviembre se realizará un ciclo itinerante de expos, talleres y actividades culturales en distintos departamentos de Mendoza. Más de 250 mujeres emprendedoras participarán de la propuesta, que busca visibilizar el talento y el esfuerzo femenino en el desarrollo económico y social de nuestra provincia.
Emprendedores locales recorren la provincia en una expo itinerante y homenaje a mujeres
Durante todo noviembre, la feria se instalará en distintos departamentos con entrada libre y gratuita. Toda la agenda
El Expo Tour de Emprendedores, organizado por Diseño Libre Eventos, llega este mes con una propuesta que combina producción, arte y formación, en un recorrido por diferentes espacios culturales y municipales de la provincia. Con entrada libre y gratuita en todos los espacios, la expo visitará los departamentos de Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo y Godoy Cruz.
La iniciativa, que se desarrollará a lo largo de todo noviembre, busca además fomentar la economía circular, la producción sustentable y el desarrollo local, integrando diseño, cultura y bienestar en una experiencia abierta a toda la comunidad.
“Queremos que cada emprendedora tenga un espacio para mostrar lo que hace, aprender, conectarse y sentirse parte de una red que valora su trabajo”, explicaron desde la organización, que impulsa el ciclo junto a municipios y espacios culturales aliados.
Un recorrido por toda la provincia
El ciclo continuará este 16 de noviembre en el Mercado Moreno, en la Ciudad de Mendoza, con veinte emprendedoras de diversos rubros y un espacio de arte para niñas y niños denominado DiseñArte Kids.
La tercera parada será el 20 y 21 de noviembre en el Bulevar Pedro Molina, también en Ciudad, donde se ofrecerán talleres participativos, charlas de formación y espectáculos callejeros con artistas locales. En esta instancia se espera la participación de más de 1.500 visitantes diarios y un importante movimiento comercial. Este encuentro ha sido declarado de interés legislativo municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.
El 22 y 23 de noviembre, el Expo Tour llegará a Casona de Perdriel (Luján de Cuyo), con treinta expositoras y una programación especial dedicada al bienestar y autocuidado de la mujer emprendedora.
Finalmente, el ciclo cerrará el 30 de noviembre en 23 Ríos (Godoy Cruz) con el Festival “Música, Diseño y Birra”, que combinará la feria de emprendedoras con un encuentro musical. En el escenario se presentarán Berlemon, Alma, TurbyWaters, Lucho Aberastain y Joe Moya & Maldito Click, entre otras bandas locales.
Todos los eventos son entrada libre y gratuita. Además son Pet Friendly, permitiendo a los asistentes participar de las expos con sus acompañantes de cuatro patas.