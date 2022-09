La Orquesta Escuela de San Martín es un ejemplo de inclusión y búsqueda de la excelencia

El maestro Hugo Arcidiácono a punto de cumplir 50 años, contó cómo nació esta tan noble propuesta educativa y social, y detalló cómo será el próximo desafío de la formación musical, presentando en gira por Buenos Aires, la exitosa creación Orquestango que se ejecutó en el Centro Asturiano de CABA.

orquesta-san martín-orquestango-BA-arcidiacono.jpg Hugo Arcidiácono ideó una escuela que les permite a los jóvenes de toda la sociedad acceder de forma gratuita al aprendizaje de música y participación de una orquesta hace 11 años. Aquí, en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Gentileza Melody González

Una propuesta que integra hasta lo político

"Nosotros empezamos en el 2011. Arrancamos con 20 chicos y con flautas dulces como único instrumento. Iniciamos con nada, y tuvimos un crecimiento sostenido en el tiempo, y hoy contamos con 120 chicos, con dos formaciones orquestales, una inicial y una juvenil, separadas sólo por el conocimiento técnico", comenzó a presentar su creación el maestro.

"Luego de esto, hace cinco años, armamos un coro, donde muchos de los integrantes son las mamás y papás de los jovencitos de la orquesta. Por eso, adentro de un concierto, sobre el escenario te encontrás con familias enteras haciendo música juntos", destacó sobre una interesante y loable apuesta de integrar a la familia al proyecto.

El lugar para ensayar no fue elegido al azar, y está en el corazón de la ciudad de San Martín, cerca de la terminal y de los barrios locales. "Los chicos ensayan en la escuela San Martín (calle 25 de Mayo) de lunes a viernes, todos los días, desde las 18, hasta las 22. Todo chico que ingresa está dos semanas probando todos los instrumentos, y luego elige uno", detalló Arcidiácono, que sumó risueño: "De esta forma el chico conoce al instrumento, cómo suena y se ejecuta con argumentos. Si no, todos elegirían el violín, que es el que tiene más 'prensa' en la música".

orquesta-san martín-orquestango-BA-02.jpg El cierre de la actividad en Buenos Aires de la Orquesta Escuela de San Martín se realizó en el teatro del Centro Asturiano, a sala llena, con la presentación de la obra de Fernando Toledo, Orquestango. Gentileza Melody González

La música al alcance de cualquier chico

El plan de la creación de esta escuela artística apunta a poner la música al alcance de la juventud, sin importar si tiene conocimientos previos o su condición económica. "Las clases son gratuitas, mantenés contenidos a los chicos, les prestamos los instrumentos al principio. Los chicos se arriman sin ningún tipo de conocimiento. Por eso en la orquesta, lo bonito es que la edad es sólo una anécdota, ya que ahí te encontrás con un chico de 10 años, que arranca con un buen nivel instrumental y toca al lado de uno de 18 que acaba de arrancar", destaca el director de la orquesta.

Luego Arcidiácono indicó el modelo con el que trabajan: "Lo destacado es el modelo que tiene la orquesta escuela. Es que todos son importantes, todos forman parte, todos tienen una voz distinta, y allí están las verdaderas inclusiones que dejan de lado las diferencias. Construimos a partir de las diferencias. Creemos en la educación pública de calidad".

"La escuela orquesta de San Martín ha transformado y ha rescatado los valores de la vieja escuela pública, donde en el banco de al lado estaba el hijo del carpintero, el hijo del médico, el hijo del intendente, del viñatero, o del que no tenía laburo. Estaba todo bien, y la oportunidad era para todos", explicó orgulloso de su creación.

orquesta-san martín-orquestango-BA-01.jpg Sección de vientos de la Orquesta Escuela de San Martín, interpretando Orquestango, en Buenos Aires. Gentileza Melody González

Nivel docente de excelencia

Las clases se componen de dos clases semanales de instrumentos, con profesores del primer nivel, donde muchos pertenecen a la Orquesta Filarmónica, o a la Sinfónica. Además, según Arcidiácono, se han sumado camadas de profesores venezolanos que han llegado a la provincia y son muy buenos. Luego tienen una clase de lectura musical, y dos ensayos semanales de orquesta.

El modelo educativo de esta propuesta sanmartiniana es novedoso, y así lo remarca el creador. "Este sistema de orquesta escuela rompe un poco con la enseñanza de la escuela de música europea, en la que yo he sido formado, al igual que la mayoría de los que ya somos grandotes, donde tenías que estudiar un instrumento por siete o diez años, y luego buscar una orquesta y audicionar para ingresar y tocar".

“Acá los chicos aprenden música participando de la orquesta desde el primer día, y haciendo música colectiva, contenido dentro del grupo humano, y sintiéndose parte” “Acá los chicos aprenden música participando de la orquesta desde el primer día, y haciendo música colectiva, contenido dentro del grupo humano, y sintiéndose parte”

orquesta-san martín-orquestango-BA-03.jpg Debido a las inclemencias del tiempo, no se pudo realizar la puesta en escena de Orquestango en el Parque Centenario. Gentileza Melody González

Respecto a un punto clave para el aprendizaje de cualquier instrumento musical, tener ese instrumento, no siempre accesible, el maestro explicó: "La escuela ha tenido la suerte de poder adquirir sus propios instrumentos, a través, obviamente, del gran apoyo municipal, si no, sería imposible. También hay una cooperadora de padres muy fuerte. Nosotros no concebimos la idea del proyecto orquestal apoyado en una sola pata, ya sea la pata estatal municipal, o la provincial. Buscamos que se pueda apoyar en distintas patas: estado provincial, municipal, empresarios, la cooperadora de padres, estando toda la comunidad involucrada de uno u otro modo en el proyecto".

Con mucho orgullo por el crecimiento, el mentor de la orquesta señaló: "Hemos logrado que, en cada concierto, tengamos un piso de 1.000 personas que asisten a vernos. Cada vez son más los niños y jóvenes que se quieren sumar al proyecto. Cada diciembre se hace la inscripción –de cupos limitados- para cada año".

orquesta-san martín-orquestango-BA-05.jpg Con gran éxito la orquesta de la comuna sanmartiniana cerró su gira por provincia y ciudad de Buenos Aires Gentileza Melody González

El staff docente esta integrado de la siguiente manera:

Director académico: Hugo Arcidiácono

Secretaria: Mónica López

Arreglos: Martín Vicente

Profesores

Violín: Laura Servat, Engel Suárez y Matías Ramón

Viola: Roger Campos

Chelo: Natacha Sánchez

Contrabajo: Inés Molina

Flauta: Miguel Pineda

Clarinete: Natanael Sánchez

Corno: Leonardo Rodríguez

Trompeta: Mauricio Goldenberg

Trombón: Jesús Zárate

Percusión: Alexandre Alventosa Cordero

Lectura musical y Dirección Orquesta inicial: Abel Agnello y Magalí Cordero

orquesta-san martín-orquestango-BA-04.jpg Gran actuación de la Orquesta Escuela de San Martín, con los músicos y cantantes invitados.

Cómo nació la propuesta

Consultado Arcidiácono sobre cómo surgió la idea de educar en la música a todo aquel que lo quisiera, rememoró: "Nació allá en el 2011, cuando estaba dando vueltas la idea de que naciera un programa provincial de orquestas, que con el tiempo se fue diluyendo. Tomando la idea de ese proyecto, me arrimé al municipio, como vecino del departamento y como artista, y presenté el proyecto para la creación de un organismo de orquesta escuela".

Respecto a la transversalidad de la propuesta, que supera hasta diferencias políticas, apuntó: "Lo bueno de este proyecto es que nació durante la gestión de otro intendente, Jorge Omar Giménez, y luego otra de otro color político, como el de Raúl Rufeil, que rápidamente nos manifestó el deseo de continuar con el proyecto, en una actitud generosa enorme".

orquesta-escuela-independencia-bailarines.jpg Orquestango es la obra literaria de Fernando Toledo y que salió de gira a Buenos Aires. Gentileza Hugo Arcidiácono

La gran aventura de Orquestango

El domingo 28 de agosto, la formación musical se subió al micro para llevar la propuesta propia que ya lució en nuestro Teatro Independencia. "Viajamos para hacer una gira de actividades musicales, entre ellas conciertos y clases. Nos hospedamos en un albergue que hay en CABA, Puerto Pibes, gracias a la gestión de intercambio cultural de nuestro intendente, con la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires", contó Hugo antes de partir.

Una vez en Buenos Aires, la agenda de la orquesta estuvo cargada de actividad. "Fuimos a Chascomús, en la Provincia de Buenos Aires, ya que ahí es la Capital Nacional de las Orquestas Escuelas, porque es donde se creó la primera, hace unos treinta años, fundada por María Valeria Atela, de la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina)., detalló Hugo Arciácono.

Promediando la semana, llegó lo más desafiante para la formación mendocina. "Tocamos en este conservatorio, y el jueves 1 de septiembre actuamos en el anfiteatro de Parque Centenario. Presentaremos un espectáculo sinfónico y teatral, donde intervienen, además de los chicos, bailarines, actores, bajo un guion escrito por un poeta sanmartiniano, Fernando Toledo, titulado Orquestango". Debido a problemas climáticos, no se pudo tocar al aire libre en el Parque centenario, y la presentación se hizo, a sala llena y con gran éxito en el Centro Asturiano de Buenos Aires.

Además de los jóvenes músicos sanmartinianos, Orquestango, que tuvo al actor Jorge Fornés encarnando al propio tango en las presentaciones del Teatro Independencia de Mendoza, en Buenos Aires asumió el papel de Fornés Pablo Rodríguez Albi (radicado en CABA), acompañado de otros cantantes mendocinos: Diego Flores y la sanmartiniana Silvia Tardá. También actuó un ballet de Buenos Aires para completar los cuadros.