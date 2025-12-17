Calor intenso en Navidad: cuántos grados harán en Nochebuena

Se acercan las fiestas y las familias comienzan a estar expectantes de cómo estará el clima para comenzar a planear. La prestigiosa página de meteorología MeteoRed compartió su pronóstico extendido y en este muestra el calor que hará en Navidad. A continuación te contaremos todos los detalles de esta noche.
Llega el calor en las fiestas
La página de MeteoRed compartió su pronóstico extendido y en el muestra cómo estará el tiempo en Navidad. El 24 a la noche se espera un día parcialmente nublado con una máxima de 32 °C y una mínima de 22 °C.
Para el día siguiente, el día 25 de diciembre, se pronóstica una temperatura máxima de 35 °C y una mínima de 22 °C. El resto de la semana se mantendrá en las mismas condiciones, exceptuando el lunes 29 de diciembre, que se espera una máxima de 37 ° C.
Recomendaciones para el cuidado
El Servicio Meteorológico Nacional comparte distintas recomendaciones que debemos tener para enfrentar las altas temperaturas Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud. Reseñamos a continuación algunas de ellas y sugerimos remitirse a la información oficial.
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Ingerir verduras y frutas.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.
- Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.