Calor intenso en Navidad: cuántos grados harán en Nochebuena

Llega el calor en las fiestas

La página de MeteoRed compartió su pronóstico extendido y en el muestra cómo estará el tiempo en Navidad. El 24 a la noche se espera un día parcialmente nublado con una máxima de 32 °C y una mínima de 22 °C.

tiempo mendoza

Para el día siguiente, el día 25 de diciembre, se pronóstica una temperatura máxima de 35 °C y una mínima de 22 °C. El resto de la semana se mantendrá en las mismas condiciones, exceptuando el lunes 29 de diciembre, que se espera una máxima de 37 ° C.