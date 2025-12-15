Calor extremo: qué día se esperan 37 grados en Mendoza según el pronóstico

El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa un día con temperaturas máximas de 37°C, marcando el día más caluroso de la semana. MeteoRed advierte sobre condiciones de calor intenso con cielo mayormente despejado y vientos que podrían alcanzar los 44 km/h, lo que demanda precauciones especiales para la población.
Panorama semanal: transición gradual hacia el calor
La semana en Mendoza comenzó con temperaturas más moderadas. El lunes 16 de diciembre registró una máxima de 31°C y una mínima de 16°C, con sol pleno y vientos de entre 12 y 32 km/h. El martes 17 mantiene sus condiciones similares con 35°C de máxima y 18°C de mínima, acompañado de cielo despejado y brisas de 8 a 28 km/h.
El miércoles 18 de diciembre marca el punto medio de esta escalada térmica, con 33°C de máxima y 21°C de mínima. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado con algunos intervalos de sol, y vientos más intensos que alcanzarán entre 20 y 44 km/h, los más fuertes antes del viernes.
Para el jueves 18, MeteoRed anticipa condiciones similares con máximas de 33°C y mínimas de 21°C, manteniendo el patrón de cielo parcialmente cubierto y vientos moderados a fuertes del sector norte.
El fin de semana traerá un leve descenso térmico. El sábado 20 de diciembre presentará 34°C de máxima y 21°C de mínima, con sol predominante y vientos de 15 a 45 km/h. Finalmente, el domingo 21 cerrará la semana con 33°C de máxima y 22°C de mínima, cielo parcialmente nublado y vientos de 19 a 47 km/h, que podrían ser los más intensos del período.
Pico de calor para el viernes: recomendaciones ante los 37 grados
El pronóstico de MeteoRed para Mendoza indica que el viernes 19 de diciembre será el día más caluroso de la semana, con una temperatura máxima esperada de 37°C y una mínima de 22°C. Esta jornada presentará condiciones de cielo despejado con sol predominante, acompañado de vientos del sector norte que oscilarán entre 12 y 44 km/h.
Las autoridades meteorológicas recomiendan extremar las precauciones durante las horas de mayor radiación solar, especialmente entre las 11 y las 17 horas. Es fundamental mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y no realizar actividades físicas intensas durante el mediodía. Los especialistas sugieren permanecer en lugares frescos, usar protector solar y vestir ropa ligera de colores claros.
Esta temperatura de 37°C representa un aumento significativo respecto al inicio de la semana y se enmarca dentro del patrón climático típico de diciembre en la región cuyana, donde las masas de aire cálido provenientes del norte suelen generar jornadas de calor intenso antes del verano oficial.