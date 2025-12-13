Este fin de semana se viene con un pronóstico del tiempo en Mendoza con mucha variabilidad. Tras una jornada muy calurosa, la máxima bajará más de 10 grados en un día que parecerá más otoñal que de primavera. Aunque el alivio durará poco porque la temperatura irá subiendo en el comienzo de la semana hasta alcanzar los 35 grados.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: tras un marcado descenso de temperatura vuelve el calor agobiante
El domingo se producirá un marcado descenso de la máxima. Pero en el arranque de la semana comenzará a subir hasta los 35 grados, según el pronóstico del tiempo
Así se detalló en la página de la Dirección de Contingencias Climáticas. Además desde Defensa Civil alertaron la presencia de viento Zonda en la precordillera de Uspallata, Valle de Uco y Malargüe. Tampoco se descartó la posibilidad de caída de granizo en gran parte de la provincia.
Para este sábado 13 de diciembre, los mendocinos disfrutarán de un día caluroso con una temperatura máxima que rondará los 32°C y una mínima de 20°C. El cielo presentará nubosidad variable a lo largo de la jornada, con vientos moderados provenientes del sector sur. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones, ya que hacia la noche existe la probabilidad de tormentas aisladas. En la zona de cordillera, se esperan precipitaciones.
El domingo 14 de diciembre marcará un cambio significativo en las condiciones climáticas. Se prevé un descenso notable de la temperatura, con una máxima que no superará los 20°C y una mínima de 18°C. El cielo estará mayormente nublado y no se descartan lluvias aisladas a lo largo del día. Los vientos soplarán de forma moderada desde el sudeste. Las precipitaciones se mantendrán en la cordillera.
El pronóstico del tiempo extendido con un pico de calor
Con el inicio de la semana laboral, el lunes 15 de diciembre traerá un ascenso paulatino de la temperatura. Se espera un día algo nublado, con una máxima estimada en 29°C y una mínima de 12°C. Los vientos serán de dirección variable. En la cordillera, el cielo estará poco nuboso.
El martes 16 de diciembre continuará la tendencia de ascenso térmico. La jornada será algo nublada, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 32°C y una mínima de 14°C. Soplarán vientos moderados del este. La cordillera se mantendrá con poca nubosidad.
Finalmente, el miércoles 17 de diciembre se anticipa como un día caluroso. El termómetro podría llegar a los 35°C de máxima y la mínima será de 18°C. El cielo estará algo nublado, con inestabilidad hacia la noche. Los vientos serán leves y provendrán del noreste, de acuerdo a la información del pronóstico del tiempo extendido para Mendoza.