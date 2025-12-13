Pronóstico del tiempo en Mendoza: tras un marcado descenso de temperatura vuelve el calor agobiante

El domingo 14 de diciembre marcará un cambio significativo en las condiciones climáticas. Se prevé un descenso notable de la temperatura, con una máxima que no superará los 20°C y una mínima de 18°C. El cielo estará mayormente nublado y no se descartan lluvias aisladas a lo largo del día. Los vientos soplarán de forma moderada desde el sudeste. Las precipitaciones se mantendrán en la cordillera.

ola de calor verano mendoza pronóstico Para este sábado se espera una máxima de 32 grados. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El pronóstico del tiempo extendido con un pico de calor

Con el inicio de la semana laboral, el lunes 15 de diciembre traerá un ascenso paulatino de la temperatura. Se espera un día algo nublado, con una máxima estimada en 29°C y una mínima de 12°C. Los vientos serán de dirección variable. En la cordillera, el cielo estará poco nuboso.

El martes 16 de diciembre continuará la tendencia de ascenso térmico. La jornada será algo nublada, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 32°C y una mínima de 14°C. Soplarán vientos moderados del este. La cordillera se mantendrá con poca nubosidad.

Finalmente, el miércoles 17 de diciembre se anticipa como un día caluroso. El termómetro podría llegar a los 35°C de máxima y la mínima será de 18°C. El cielo estará algo nublado, con inestabilidad hacia la noche. Los vientos serán leves y provendrán del noreste, de acuerdo a la información del pronóstico del tiempo extendido para Mendoza.