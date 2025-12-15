Se tiró al río para salvar a dos niños, logró rescatarlos y murió ahogado.

Accidente joven muerte

De acuerdo a lo informado por medios locales, el trágico episodio ocurrió durante la tarde del sábado, y el joven, cuya identidad no fue confirmada, se arrojó al río al escuchar los pedidos de auxilio de los dos menores. A partir de su reacción, logró que los niños llegaran a la orilla y quedaron fuera de peligro.

Tras el rescate, la corriente arrastró al joven hacia una zona del río que tiene mayor profundidad y aparentemente cayó en un pozo del cauce, desapareciendo de la superficie, según el informe del fiscal a cargo de la investigación.

Al advertir que no pudo regresar a la orilla, uno de sus amigos solicitó ayuda de inmediato, y en pocos minutos se desarrolló un operativo de búsqueda en el cauce del río Lavallén con el aporte de efectivos de la Comisaría Seccional 53 de Rodeíto, personal de la Policía Rural de El Lobatón, la Delegación Comunal y Bomberos Voluntarios.

Accidente joven tragedia

La búsqueda se extendió por aproximadamente una hora de rastrillajes, hasta que cerca de las 19.30, los rescatistas encontraron el cuerpo del joven a orillas del cauce ante la angustia de sus familiares.

Aunque los médicos del SAME local presentes en el lugar le realizaron maniobras de RCP, el joven ya no presentaba signos vitales y personal de Policía Científica trasladó el cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia ordenada por la Justicia.