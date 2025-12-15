Se tiró al río para salvar a dos niños, logró rescatarlos y murió ahogado
En un trágico incidente, un joven se tiró a un río para rescatar a dos niños que eran arrastrados por la corriente, y luego de salvarlos murió ahogado al caer a la profundidad del cauce
El lamentable incidente ocurrió en el río Lavayén, en la localidad de Rodeíto, Jujuy. El chico se encontraba pasando el día con familiares y amigos en la zona conocida como El Lobatón, a orillas del río y en un momento determinado advirtió que dos niños se estaban ahogando y eran arrastrados por la fuerte corriente.
Sin dudarlo y rápidamente, el joven se lanzó al agua y logró poner a salvo a los niños, pero minutos después, fue arrastrado por la corriente y fue a dar a la profundidad del río, de la que no pudo salir.
De acuerdo a lo informado por medios locales, el trágico episodio ocurrió durante la tarde del sábado, y el joven, cuya identidad no fue confirmada, se arrojó al río al escuchar los pedidos de auxilio de los dos menores. A partir de su reacción, logró que los niños llegaran a la orilla y quedaron fuera de peligro.
Tras el rescate, la corriente arrastró al joven hacia una zona del río que tiene mayor profundidad y aparentemente cayó en un pozo del cauce, desapareciendo de la superficie, según el informe del fiscal a cargo de la investigación.
Al advertir que no pudo regresar a la orilla, uno de sus amigos solicitó ayuda de inmediato, y en pocos minutos se desarrolló un operativo de búsqueda en el cauce del río Lavallén con el aporte de efectivos de la Comisaría Seccional 53 de Rodeíto, personal de la Policía Rural de El Lobatón, la Delegación Comunal y Bomberos Voluntarios.
La búsqueda se extendió por aproximadamente una hora de rastrillajes, hasta que cerca de las 19.30, los rescatistas encontraron el cuerpo del joven a orillas del cauce ante la angustia de sus familiares.
Aunque los médicos del SAME local presentes en el lugar le realizaron maniobras de RCP, el joven ya no presentaba signos vitales y personal de Policía Científica trasladó el cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia ordenada por la Justicia.