Asesinaron a un joven a golpes en la cabeza con una llave cruz tras un accidente de tránsito.

Tras el accidente los dos hombres comenzaron a persiguir a la camioneta hasta que la alcanzaron frente a un hospedaje denominado Vista Kau. Allí ambos ocupantes, identificados como E.S.O. y A.M.C.G., se bajaron del vehículo y comenzaron a gritarle al joven “me chocaste el auto”.

En medio de la pelea, el primero de ellos “tomó una llave cruz del baúl y junto a su compañero fueron hacia el vehículo en el que estaba la víctima”, según lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal provincial,

Allí A.M.C.G abrió la puerta del conductor, sacó violentamente a Villagra de la camioneta y mientras lo sostenía de la ropa, E.S.O comenzó a golpearlo violentamente con la llave cruz en la zona de la cabeza y en la espalda.

Villagra quedó gravemente herido en el piso junto a la camioneta, mientras que los atacantes huyeron en su vehículo, que horas después, fue secuestrado junto al arma letal utilizada en el violento episodio en un allanamiento ordenado por la Justicia.

Horas después, se realizaron otros dos operativos en los que los atacantes fueron aprehendidos. Primero fue detenido el acompañante, un joven de 28 años y luego, el conductor del Peugeot 208 se entregó voluntariamente en la Comisaría 10°.

La audiencia imputativa se desarrollo el domingo y allí la fiscal del caso Lucrecia Sola formuló cargos a los dos hombres por el delito de "homicidio simple, en calidad de coautores".

En tanto, la autopsia al cuerpo de la víctima, de 25 años, determinó que Villagra cayó al suelo de manera inmediata y falleció debido a un traumatismo grave de cráneo.

Durante la jornada imputativa, la fiscal informó que entre las pruebas recolectadas, se lograron obtener imágenes de cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el violento episodio, así como el secuestro de prendas de los acusados y la llave cruz utilizada en el hecho, la cual tenía manchas de sangre. Además se sumaron al expediente testimonios de diferentes testigos que vieron la agresión.

Como medida cautelar, se requirió que ambos atacantes permanezcan detenidos con prisión preventiva por seis meses ante la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, lo cual fue avalado por el juez de Garantías Cristian Piana, quien avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva efectiva.