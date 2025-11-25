Violenta pelea: una joven de 25 años fue asesinada en un pool.

Crimen pool muerte En medio de una violenta pelea entre dos grupos de hombre y mujeres, una joven de 25 años fue asesinada en el interior de un pool. Foto gentileza pilarcontodos.com

“Nos dijeron que convulsionó adentro del lugar, pero sabemos que hubo una pelea y era una batalla campal contra ella. El cuerpo estaba lleno de sangre y un amigo que la acompañó está internado. Ella no tomaba alcohol ni consumía drogas, era una mamá dedicada a sus dos hijitos. No nos quieren dar las cámaras, queremos explicaciones”, explicó Romina, tía de la joven asesinada en declaraciones al medio SM Noticias.

Allegados a la víctima aseguraron que Karen fue asesinada dentro del pool y después fue “descartada” en la vereda del local. “Karen estaba llena de sangre cuando la encontraron”, aseguraron los familiares de la joven, reforzando la hipótesis de un ataque violento.

El amigo de Karen, quien sufrió heridas y permanece internado, aún no pudo declarar ante la Justicia, y su testimonio podría resultar clave para reconstruir lo ocurrido en el local.

La causa no tiene detenidos por el momento y la investigación avanza bajo la carátula de “averiguación causales de muerte”.

La familia de Karen sostiene que la joven quedó en medio de una violenta pelea entre dos grupos que se enfrentaron a golpes por motivos que todavía se desconocen.

“Quiero saber la verdad”, expresó entre lágrimas la mamá de Karen en un video que se viralizó en las redes sociales, en el que pidió justicia y respuestas urgentes para esclarecer la muerte de su hija.

Crimen pool enfrentamiento La pelea entre dos grupos de hombres y mujeres comenzó en el interior de un pool y se traslado a la calle. Foto gentileza smnoticias.com.ar

La familia sostiene que no recibió información oficial sobre la autopsia practicada al cadáver de la joven y que el papá de Karen fue convocado a la comisaría solo para reconocer el cuerpo a través de una foto.

“Hay videos que muestran que a ella la mataron adentro del lugar y la levantaron sin hacer pericias médicas. Si una persona convulsiona, no convulsiona con sangre. Necesitamos acceder a las cámaras del lugar y por ese motivo vamos a realizar una marcha”, sostuvo la la tía de la joven.

Qué dijo el dueño del pool

Pablo, dueño del pool Alem, situado en José C. Paz, se sorprendió por la gravedad de lo sucedido y afirmó que “estuve en la comisaría, nosotros no tenemos cámaras del local. Nos dijeron que con las cámaras del Municipio harán la investigación".

"Los chicos estuvieron en el local y se fueron a las 4 de la mañana. Afuera del boliche no sé qué habrá pasado. Yo me comuniqué con la mamá de ella y me puse a disposición”, aseguró el hombre.

En tanto, un joven que fue testigo de lo sucedido, contó que “Iba a trabajar y pasé por la zona de la estación. Vi una pelea entre 10 o más pibes y pibas, eran todos contra todos en plena calle”.

La la UFI 18 de Morón, a cargo del fiscal Rodrigo Suárez, investiga la causa, quien ordenó una serie de peritajes y espera los resultados preliminares de la autopsia. Esa información puede ser fundamental para determinar cómo murió Karen y si fue víctima de un crimen, como denuncia su familia.