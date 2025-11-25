Apareció el ganador mendocino del Telekino: se llevó más de $100 millones

Mendoza tiene un nuevo millonario del Telekino, cuyo billete ganador del sorteo Nº 2.403, realizado este domingo 23 de noviembre, se vendió en Godoy Cruz. El afortunado es poseedor de un premio en efectivo de $152.685.284 -de los cuales unos 105 millones le quedarán "de bolsillo"- más un viaje a Río de Janeiro.
Y si bien sobrevolaba el misterio porque en las primeras horas nadie había aparecido a reclamar nada, este martes se supo que finalmente la persona fue a cobrar la plata. Así lo reportó el periodista Julián Imazio en el programa "Días distintos", de Radio Nihuil, tras consultar a fuentes del sector.
La historia detrás del billete que ganó el Telekino en Mendoza
La subagencia “El Tucán”, ubicada en San Martín Sur y Tiburcio Benegas, fue el punto de venta del billete que puede cambiarle la vida al que lo compró. Alejandra, la dueña del local, expresó su emoción y sorpresa ante la noticia durante una entrevista con el periodista Matías Pascualetti, en el programa "No tenés cara", de Radio Nihuil.
Alejandra compartió sus sensaciones: “Con mucha alegría, anoche (por el domingo) vi el sorteo en directo y no lo podía creer”. Destacó la inusual coincidencia de los números: “Siempre nos faltan varios, o uno, o dos. Esta vez salieron los 15 que se necesitan para ganar (...). Es una posibilidad en seis millones”.
La propietaria de “El Tucán” se mostró ansiosa por conocer al ganador y lo instó a presentarse con su cupón, algo que ocurrió el martes.
Si se quitan los impuestos, el premio principal del Telekino incluye una suma en mano que supera los $105 millones, además del viaje a Río de Janeiro.
La expectativa ahora se centra en la identidad del afortunado. Es posible que se haya demorado debido al feriado de este lunes. También podría pasar que se esté manejando con cautela extrema por cuestiones de seguridad.