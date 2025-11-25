Apareció el ganador mendocino del Telekino: se llevó más de $100 millones

Alejandra compartió sus sensaciones: “Con mucha alegría, anoche (por el domingo) vi el sorteo en directo y no lo podía creer”. Destacó la inusual coincidencia de los números: “Siempre nos faltan varios, o uno, o dos. Esta vez salieron los 15 que se necesitan para ganar (...). Es una posibilidad en seis millones”.

La propietaria de “El Tucán” se mostró ansiosa por conocer al ganador y lo instó a presentarse con su cupón, algo que ocurrió el martes.

subagencia el tucán telekino godoy cruz La subagencia "El tucán", de Godoy Cruz, donde se vendió el billete ganador del Telekino. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Si se quitan los impuestos, el premio principal del Telekino incluye una suma en mano que supera los $105 millones, además del viaje a Río de Janeiro.

La expectativa ahora se centra en la identidad del afortunado. Es posible que se haya demorado debido al feriado de este lunes. También podría pasar que se esté manejando con cautela extrema por cuestiones de seguridad.